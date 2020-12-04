Кулинарам-аматорам 10 сезона "МастерШефа" предстоит удивить Тину Кароль изысканными блюдами кето диеты.

В новом выпуске “МастерШеф 10“ на СТБ десятка лучших кулинаров-аматоров будут готовить для одной из самых уникальных певиц и дивы украинской музыки - Тины Кароль! Участникам предстоит удивить гостью изысканными блюдами кето диеты.

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Судьи 10 сезона “МастерШеф“ Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский осчастливят участников новостью - звездной гостью конкурса станет Тина Кароль.

“Тина Кароль очень следит за фигурой и уже не один год придерживает кето диеты. Этот вид питания базируется на употребление жиров натурального происхождения, белков и клетчатки, никаких углеводов. Когда начнется конкурс, вы получите меню-дневник, в котором каждый день состоит из 3 приемов пищи. Вам нужно составить меню соответствующее кето диете для недельного рациона Тины Кароль. Всего должно получиться по 21 блюду от каждой команды“, - объявили судьи.

"МастерШеф 10": Участники будут готовить для Тины Кароль Пресс-служба

Составить меню и приготовить 21 кулинарный шедевр за два часа нереально, поэтому часть блюд аматоры могут сделать в виде заготовок. Победителя выберет сама Тина! Кто сможет приготовить все по правилам кето диеты, и какая команда угодит требовательному вкусу звездной гостьи?

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