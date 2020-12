TikTok назвал ТОП-10 самых популярных треков 2020 года

Узнайте, какие песни чаще всего используют тиктокеры в своих видео.

Мегапопулярная социальная сеть TikTok подвела итоги уходящего года. Создатели сервиса подсчитали, какие 10 композиций чаще всего звучали в роликах пользователей.

Так, на первом месте рейтинга оказалась песня “Savage Love“ 18-летнего новозеландского битмейкера Jawsh 685 и американского певца Джейсона Деруло.

Вторую строчку ТОПа занял хит “Savage“ Remix от американских исполнительниц Megan Thee Stallion и Бейонсе.

В тройке лидеров попала песня “OUT WEST“ американцев Трэвиса Скотта и Young Thug.

В ТОП-10 самых популярных песен наTikTok также вошли:

4. WAP (feat. Megan Thee Stallion) - Cardi B

5. Say So - Doja Cat

6. Tap In - Saweetie

7. The Box - Roddy Ricch

8. Rags2Riches (feat. ATR Son Son) - Rod Wave

9. Supalonely (feat. Gus Dapperton) - BENEE

10. What You Know Bout Love - Pop Smoke

