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TikTok назвал ТОП-10 самых популярных треков 2020 года

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Узнайте, какие песни чаще всего используют тиктокеры в своих видео.
TikTok назвал ТОП-10 самых популярных треков 2020 года
TikTok назвал ТОП-10 самых популярных треков 2020 года
pixabay.com

Мегапопулярная социальная сеть TikTok подвела итоги уходящего года. Создатели сервиса подсчитали, какие 10 композиций чаще всего звучали в роликах пользователей.

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Так, на первом месте рейтинга оказалась песня “Savage Love“ 18-летнего новозеландского битмейкера Jawsh 685 и американского певца Джейсона Деруло.

Вторую строчку ТОПа занял хит “Savage“ Remix от американских исполнительниц Megan Thee Stallion и Бейонсе.

В тройке лидеров попала песня “OUT WEST“ американцев Трэвиса Скотта и Young Thug.

В ТОП-10 самых популярных песен наTikTok также вошли:

4. WAP (feat. Megan Thee Stallion) - Cardi B
5. Say So - Doja Cat
6. Tap In - Saweetie
7. The Box - Roddy Ricch
8. Rags2Riches (feat. ATR Son Son) - Rod Wave
9. Supalonely (feat. Gus Dapperton) - BENEE
10. What You Know Bout Love - Pop Smoke

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Теги: TikTok, самые популярные песни года
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Источник: ivonа bigmir)net

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