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У Григория Решетник родился сын: счастливый отец опубликовал фото из роддома

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Григорий Решетник стал папой в третий раз, у известного телеведущего родился сын.
У Григория Решетник родился сын
У Григория Решетник родился сын
https://www.instagram.com/grisha_reshetnik/

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Сегодня, 28 ноября, украинский телеведущий Григорий Решетник стал многодетным отцом. Его супруга Кристина Решетник, в одном из частных роддомов Киева родила сына.

Радостной новостью ведущий шоу «Холостяка» поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.

Также Григорий опубликовал трогательное фото, где они с женой держат ручку малыша.

У Григория Решетник родился сын: счастливый отец опубликовал фото из роддома
У Григория Решетник родился сын: счастливый отец опубликовал фото из роддома
https://www.instagram.com/grisha_reshetnik/

Тепер я - багатодітний тато. У нас народився 3-ій синочок! Він справжній красунчик! Я дякую своїй коханій дружині-героїні за цей подарунок! Мені здається, що відсьогодні я вмію літати!

У Григория Решетник родился сын: счастливый отец опубликовал фото из роддома
У Григория Решетник родился сын: счастливый отец опубликовал фото из роддома
https://www.instagram.com/grisha_reshetnik/

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Теги: Григорий Решетник, Холостячка
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Источник: Ivonа bigmir)net

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