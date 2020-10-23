У Григория Решетник родился сын: счастливый отец опубликовал фото из роддома
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Сегодня, 28 ноября, украинский телеведущий Григорий Решетник стал многодетным отцом. Его супруга Кристина Решетник, в одном из частных роддомов Киева родила сына.
Радостной новостью ведущий шоу «Холостяка» поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.
Также Григорий опубликовал трогательное фото, где они с женой держат ручку малыша.
Тепер я - багатодітний тато. У нас народився 3-ій синочок! Він справжній красунчик! Я дякую своїй коханій дружині-героїні за цей подарунок! Мені здається, що відсьогодні я вмію літати!
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