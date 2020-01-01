Жестокая правда: Как участники "Кохання на виживання" прошли испытание на верность

Узнайте, чем закончилась поездка в Перу для Кости и Кристины в реалити-шоу "Кохання на виживання".

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Несмотря на расстояние в 500 км, эти участники реалити “Кохання на виживання“ строили отношения, которые абсолютно устраивали Кристину, но не Костю.

– Любить на расстоянии очень тяжело, – говорил парень в программе. – Ты не можешь в любой момент подойти к человеку, обнять его, поцеловать и просто испытывать с ним какие-то эмоции. Меня это не устраивает, я хочу съехаться. Да и нельзя быть уверенным в человеке на 100%, когда у вас отношения на расстоянии.

"Кохання на виживання" Пресс-служба

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Проверить верность друг друга пара смогла на последнем испытании. После проверки на детекторе лжи оказалось, что Костя фантазирует о сексе со своими клиентками. Также он жаловался на свою девушку другой. Но и Кристина не была святой, она обнималась с преподавателем по танцам и обсуждала с ним отношения с любимым. То, что они услышали друг о друге, было неприятно.

– На момент этих провокаций мы были в серьезной ссоре, так что я бы не особо удивилась, если бы Костя сказал девушке-провокатору что-то и похуже в мой адрес, – признается Кристина. – Хотя слышать это было все же неприятно. Да и детектор лжи мы проходили в этот же очень сложный момент наших отношений.

В Перу пара простила друг друга, но сейчас они не вместе.

"Кохання на виживання" Пресс-служба

Как сложатся отношения у других участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити “Кохання на виживання“.

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