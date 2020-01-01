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"Я соромлюсь свого тіла": Пациентка теряет зрение из-за туши

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В новом выпуске "Я соромлюсь свого тіла" к Людмиле Шупенюк обратится девушка, которая теряет зрение на одном глазу из-за туши.
"Я соромлюсь свого тіла": Пациентка теряет зрение из-за туши
"Я соромлюсь свого тіла": Пациентка теряет зрение из-за туши
Пресс-служба

В воскресенье в 21:15 в новом выпуске масштабного медицинского  “Я соромлюсь свого тіла“ на СТБ  врачи продолжат бороться за здоровье украинцев. К Людмиле Шупенюк обратится девушка, которая теряет зрение из-за туши.

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Молодая женщина Евгения теряет зрение на одном глазу. Причиной стала ворсинка кисточки для туши, которая попала в глаз. Женя работает преподавателем в школе и за плохого зрения ей трудно выполнять свою работу. Кроме того, пока есть проблема с глазом женщине нельзя рожать ребенка, о котороv она так мечтает. Удастся ли нашим специалистам помочь ей?

Кроме того Екатерина Безвершенко проведет масштабный эксперимент о  фотостарении. Специально для этого команда закажет специальный девайс, благодаря которому можно увидеть влияние солнца на кожу. Как защититься от солнца - узнаем в воскресенье в 21:15 на СТБ!

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Теги: Я соромлюсь свого тіла 7
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Источник: Ivonа bigmir)net

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