"Крепостная" возвращается: Стартовали съемки нового сезона сериала

Создатели популярного украинского сериала "Крепостная" поделились первыми подробностями третьего сезона.

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Телеканал СТБ и FILM.UA Group приступили к съемкам третьего сезона масштабной костюмированной драмы “Крепостная“. Долгожданная премьера в эфире СТБ состоится в 2021 году.

“СТБ всегда отличался тем, что запускал проекты, которые вызывали широкий резонанс и становились событиями на телевизионном рынке. Сегодня мы лидеры не только в реалити-жанрах, но и в сериальном направлении, которое с недавних пор стало стратегическим для канала. Мы горды тем, что наши сериальные проекты полюбились в Украине и далеко за ее пределами, и в 2021 году планируем не сбавлять обороты. Запуск съемок нового сезона “Крепостной”, нашего международного хита, это логичное продолжение развития бренда СТБ и сериальной линейки канала. И мы готовы в очередной раз удивлять наших зрителей и ставить новую планку рынку сериального контента“, — комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

"Крепостная" 3 сезон Пресс-служба

В продолжении любимого сериала зрители узнают, какие еще испытания судьба уготовила для Кати Вербицкой, остался ли жив Андрей Жадан, как сложится жизнь уже знакомых героев: Петра Червинского и Ларисы, Натали и Николая Дорошенко, кузнеца Назара и Орыси, кухарки Павлины, строптивой Гали, жестокого Якова и других. А также увидят новых, не менее ярких персонажей, на роли которых “Крепостная“ проводила всеукраинский кастинг.

“Новый сезон будет драматичным, на острие эмоций и с максимальным количеством непредсказуемых поворотов. Зрителей ждут истории любви, расследования, социального падения и поиски ответа на вопрос “Кто я?”. Женщины докажут, что никто не вправе запретить им быть счастливыми, они будут отчаянно бороться за свой выбор вопреки давлению общества и семьи. Рекомендую сразу же обратить внимание на семейную пару из высшего киевского общества ― Евгения и Рогнеду Безусов (они сыграют в судьбе Кати немаловажную роль), а также на харизматичного киевского бизнесмена Карпа Малеванного, который попробует завоевать сердце неприступной Павлины“, — рассказала шоураннер сериала Тала Пристаецкая.

"Крепостная" 3 сезон Пресс-служба

Комментируя главный вопрос фанатов “Крепостной“ ― жив ли Жадан, Тала Пристаецкая отмечает, что в третьем сезоне будет достаточно харизматичных мужчин, в которых захочется влюбиться. И одного из них сыграет звезда украинского кино Сергей Стрельников. Также в истории Кати Вербицкой появится звезда сериала “Спіймати Кайдаша“ Виктор Жданов.

"Крепостная" 3 сезон Пресс-служба

Съемки третьего сезона “Крепостной“ продлятся до весны и традиционно пройдут в самых красивых исторических местах Украины: Мариинском дворце, Выдубицком и Михайловском монастырях, Софийском соборе, усадьбе Качановка, Международном центре культуры и искусств и др.

“Успех первых сезонов “Крепостной” ставит перед нами непростую производственную задачу: не разочаровать ожидания искушенного зрителя. Мы работаем над тем, чтобы снова удивить поклонников проекта. Держать марку непросто, еще сложнее соответствовать исторической правде в художественной истории. Для съемок на натуре мы выбрали самые красивые из уцелевших мест, соответствующих духу проекта во всех отношениях. А в павильонах FILM.UA художественная группа уже строит декорации интерьеров второй половины ХІХ века, которые полностью передадут атмосферу и быт той эпохи: усадьбы, балы, города, трактиры и лавки“, ― рассказывает Андрей Ризванюк, исполнительный продюсер FILM.UA Group и проекта “Крепостная“.

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В третьем сезоне “Крепостной“ снимаются: Станислав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная, Марк Дробот, Тарас Цымбалюк, Олеся Жураковская, Виктор Жданов, Максим Радугин, Сергей Стрельников, Софья Присс, Федор Лавров, Алина Коваленко и др.

Режиссер: Феликс Герчиков.

Сценаристы: Ольга Кржечевская, Тала Пристаецкая, Елена Косенко, Алиса Линдеман.

Оператор-постановщик: Сергей Ревуцкий.

Креативный продюсер: Тала Пристаецкая.

Исполнительные продюсеры: Наталья Никифорова, Андрей Ризванюк.

Генеральные продюсеры: Виктор Мирский, Людмила Семчук.

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Напомним, после грандиозного успеха в эфире СТБ “Крепостная“ продолжает завоевывать международный рынок. В июле 2019 года сериал с ошеломляющим успехом прошел на польском телеканале TVP1. Польские зрители обсуждали проект наравне с “Игрой престолов“ и теперь ждут продолжения. Далее сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию (A.K Company), Чехию (Prima TV), Венгрию, Словакию, Болгарию (BNT), Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в Балканские страны. Летом этого года сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал, премьера состоялась на канале Divinity. А зрители территорий Северной Америки теперь могут смотреть “Крепостную“ на VOD-сервисе Amazon Prime.

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