Cупер-розыгрыш EuroMillions продолжается – кто-то из Украины может сорвать €162 миллиона

В эту пятницу кто-то из Украины может сорвать грандиозный приз в 162 миллиона евро!

Лотерея ЕвроМиллионы накануне вновь аккумулировала, и следующий гарантированный джекпот в размере €162 миллионов будет разыгран в эту пятницу.

В эту пятницу, 27 ноября, супер-розыгрыш ЕвроМиллионов, уникальный тираж знаменитой панъевропейской лотереи, ждет участников из Украины. Крупнейший лотерейный тираж Европы разыграет грандиозный джекпот, 162 миллионов евро.

Нынешний джекпот – результат двух аккумуляций с начала серии супер-розыгрышей 22 ноября. В ходе прошлого тиража во вторник выпали номера 25, 33, 38, 42, 50, и номера «лаки стар» 8 и 12. В предыдущем тираже выпали номера 28, 29, 39, 48, 50 и номера «лаки стар» 5 и 7. К слову, по результатам прошлого тиража было свыше 2 миллионов победителей, но ни один из этих победителей не угадал всю выигрышную комбинацию целиком, и приз продолжил расти.

Супер-розыгрыш Евромиллионов – одна из самых захватывающих лотерей Европы, которая проходит всего несколько раз в году и гарантирует массивные девятизначные джекпоты. Следующий такой тираж состоится в пятницу 27 ноября, с гарантированным джекпотом €162,000,000.

Как украинцы могут принять участие в тираже ЕвроМиллионов?

Приобрести официальные билеты Евромиллионов можно онлайн не отходя от вашего компьютера, после завершения регистрации на сайте TheLotter.com. Просто оформите заказ на соответствующей странице на сайте, и представитель сервиса купит от вашего имени официальный билет и загрузит его отсканированную копию в ваш счет. Оригинальный билет будет помещен в сейф. Мы передадим вам билет, если вы выиграете приз (чтобы вы могли предъявить его организаторам лотереи).

Выберите 7 номеров из 2 разных диапазонов: 5 основных от 1 до 50 и 2 номера «Lucky Star» от 1 до 10. Если и основные и дополнительные номера на вашем билете совпали с выпавшими в тираже, джекпот ваш!

Самый известный победитель на TheLotter.com на сегодняшний день - М.М. из Багдада, который выиграл джекпот в $6.4 миллиона в августе 2015 г., купив на сайте билет лотереи Орегон Мегабакс.

Cупер-розыгрыш EuroMillions продолжается Пресс-служба

Шанс выиграть €162 млн выпадает не каждый день. Обеспечьте свое участие в Супертираже Евромиллионов в эту пятницу, купив билет онлайн на сайте theLotter.com!

Cупер-розіграш EuroMillions триває - хтось із України може зірвати € 162 мільйони

Цієї п'ятниці хтось із України може зірвати грандіозний приз в 162 мільйони євро!

Cупер-розіграш EuroMillions триває - хтось із України може зірвати € 162 мільйони Пресс-служба

Лотерея Євромільйони напередодні знову акумулювала, і наступний гарантований джекпот в розмірі €162 мільйона буде розіграний в цю п'ятницю.



Цієї п'ятниці, 27 листопада, супер-розіграш Євромільйонів, унікальний тираж знаменитої пан'європейської лотереї, чекає учасників з України. Найбільший лотерейний тираж Європи розіграє грандіозний джекпот, 162 мільйонів євро.



Нинішній джекпот - результат двох акумуляції з початку серії супер-розіграшів 22 листопада. В ході минулого тиражу у вівторок випали номери 25, 33, 38, 42, 50, і номери «лакі стар» 8 і 12. У попередньому тиражі випали номери 28, 29, 39, 48, 50 і номери «лакі стар» 5 і 7. До речі, за результатами минулого тиражу було понад 2 мільйона переможців, але жоден з цих переможців не вгадав всю виграшну комбінацію цілком, і приз продовжив зростати.

Супер-розіграш Євромільйонів - одна з найбільш захоплюючих лотерей Європи, яка проходить всього кілька разів на рік і гарантує масивні дев'ятизначні джекпоти. Наступний такий тираж відбудеться в п'ятницю 27 листопада, з гарантованим джекпотом €162,000,000.

Як українці можуть взяти участь в тиражі Євромільйонів?

Придбати офіційні білети Євромільйонів можна онлайн, не відходячи від вашого комп'ютера, після завершення реєстрації на сайті TheLotter.com. Просто оформіть замовлення на відповідній сторінці на сайті, і представник сервісу купить від вашого імені офіційний білет і завантажить його відскановану копію в ваш рахунок. Оригінальний білет буде поміщений в сейф. Ми передамо вам білет, якщо ви виграєте приз (щоб ви могли пред'явити його організаторам лотереї).

Виберіть 7 номерів з 2 різних діапазонів: 5 основних від 1 до 50 і 2 номери «Lucky Star» від 1 до 10. Якщо і основні і додаткові номери на вашому білеті співпали з тими, що випали в тиражі, джекпот ваш!

Найвідоміший переможець на TheLotter.com на сьогоднішній день - М.М. з Багдада, який виграв джекпот в $ 6.4 мільйона в серпні 2015 року, купивши на сайті білет лотереї Орегон Мегабакс.

Cупер-розіграш EuroMillions триває Пресс-служба

Шанс виграти € 162 млн випадає не щодня. Забезпечте свою участь в Супертиражі Євромільйонів в цю п'ятницю, купивши білет онлайн на сайті theLotter.com!

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