Стоит ли худеть: Эксперты "О чем молчат женщины" расскажут о бодипозитиве

Эксперты ток-шоу "О чем молчат женщины" расскажут главной героине стоит ли ей худеть и чем опасны для здоровья лишние килограммы.

Читай также: Победительница «Холостяка» рассказала, как ей удалось похудеть

Что скрывается за таким популярным словом “бодипозитив“ - принятие себя и любовь к своему телу или оправдание лени и нежелание стремиться к лучшему? Сегодня в 19:00 на СТБ эксперты ток-шоу “О чем молчат женщины“ помогут героине разобраться, стоит ли ей худеть, если на этом настаивает муж и чем опасны для здоровья лишние килограммы.

“Мой муж хочет, чтобы я похудела, но мне комфортно в моем теле, я себе нравлюсь и чувствую себя уверенно. Стоит ли постоянно гнаться за идеалами и вписываться в стандарты красоты, особенно, если они продиктованы моим мужем? Я стою перед выбором - худеть и таким образом сохранить семью, или же оставаться собой“, - признается героиня Юля.

Главная героиня шоу "О чем молчат женщины" Юля Пресс-служба

Читай также: “О чем молчат женщины“: Что нужно знать, встречаясь с заключенным

В студии “О чем молчат женщины“ врачи-диетологи однозначно и категорично заявят, что лишний вес не имеет ничего общего со здоровьем и заботой о себе, и нельзя оправдывать нездоровый образ жизни бодипозитивом. С другой же стороны им будут противостоять успешные, красивые и счастливые женщины, которые принимая себя и перестав бороться с генетикой, наконец обрели счастье. Андре Тан, Римма Пенджиева, Элизабет, Таня Корячка, Маруся Якименко, Мирослава Ульянина, Светлана Фус и другие эксперты схлестнутся в споре о том, что же значит истинно «любить себя», а также есть ли место любви, если она упирается в твои формы.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: