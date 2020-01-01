Хеппі години: Даринок дарує 50 сертифікатів на покупки щодня

Маркет-молл «Даринок» запустив промо-акцію «Хеппі години» з 20:00 до 22:00.

Столичний маркет-молл «Даринок» змінив графік роботи й відтепер працює в будні дні з 10:00 до 22:00. Бонусом до оновленого графіку запустив промо-акцію «Хеппі години» з 20:00 до 22:00. У межах кампанії щодня з 18 до 30 листопада дарує покупцям по 50 сертифікатів різної номінальної вартості на шопінг.

Віднині гостям маркет-моллу не потрібно квапитися якомога раніше завершити робочий день, щоб встигнути повноцінно відвідати торговий об’єкт. (Адже раніше «Даринок» працював до 20:00). Подовжений час функціонування маркет-моллу дозволить спокійно пройтися магазинами та рядами «Даринку», приміряти й оцінити товари, а також поторгуватися з продавцями в межах кампанії «Торгуйся!» навіть після роботи. Крім того, розподілить відвідувачів, які зазвичай шопилися у вихідні, протягом дня. Це дозволить зменшити концентрацію людей у найпіковіші години роботи.

На додаток, до 30 листопада у покупців «Даринку» є можливість гарантовано отримати сертифікати номіналом від 200 до 300 грн від магазинів «Сільпо», EVA, Comfy, «Дім посуду», Burger Sushi Point, Esotique, «Срібний вік», UA Krasa та інших.

Даринок дарує 50 сертифікатів на покупки щодня Прес-служба

Усі гості, які здійснили покупку на суму від 100 грн у магазинах «Даринку» з 10:00 до 21:45 (крім супермаркету «Сільпо», «Нової Пошти», «Укрпошти», закладів харчування, магазинів з тютюновими виробами, сервісів та банківських відділень), того ж дня з 20:00 до 22:00 можуть обміняти чеки на заохочення – самостійно витягнувши один з конвертів з лототрону, в яких знаходяться сертифікати різної номінальної вартості. Щодня протягом дії акції «Хеппі години» перші 50 учасників отримають свої гарантовані заохочення.

Важливо: учасникам потрібно пред’являти чеки на покупки, здійснені в той самий день. Офіційні правила за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1a5z9RkwU6LX8Nv-JuIQsuDC6og6LDpv7TBroXBu0KIk/edit

Зауважимо, у суботу та неділю «Даринок» зачинений у зв’язку з карантином вихідного дня, який запровадив Кабінет Міністрів України. Але окремі торгові точки, яким дозволено приймати покупців, відкриті на території маркет-моллу й у вихідні: «Сільпо», «Фітомаркет», «Нова Пошта», «Аптека доброго дня», «Укрпошта» (у суботу) та банківські відділення.

Маркет-молл «Даринок» працює з дотриманням усім вимог безпеки задля зупинення поширення пандемії. На входах встановили безконтактні диспенсери з антисептиками, у приміщеннях нанесли наклейки на відстані 1,5 м для контролю дистанції, установили вендінговий апарат з продажу захисних масок, посилили роботу служби клінінгу. Також системно проводиться регулярна дезінфекція контактних поверхонь і розподіляються потоки відвідувачів по різним входам задля уникнення скупчення людей.

Детально з роботою маркет-моллу «Даринок» можна ознайомитися за телефоном (044) 461 88 13 та на сайті. Також слідкуйте за новинами на сторінках в соцмережах Facebook і Instagram.