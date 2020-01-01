"Танці з зірками 2020": С кем в полуфинале станцуют Тина Кароль и Юрий Горбунов

Впервые в истории проекта "Танці з зірками 2020" Юрий Горбунов и Тина Кароль станцуют с участниками.

В воскресенье, 22 ноября, на “1+1“ пары полуфиналистов исполнят по три танца, один из которых - танец с ведущими шоу. Впервые в истории проекта Юрий Горбунов и Тина Кароль станцуют со звездами.

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В тринадцатом эфире станет известно, какие две пары попадут в суперфинал, а кто в шаге от победы покинет проект. На этой неделе ведущие шоу будут помогать парам получить высокие баллы от судей и зрителей. Так, Тина Кароль исполнит румбу вместе с рок-дивой Юлией Саниной и Дмитрием Жуком, Юрий Горбунов продемонстрирует квикстеп ради выступления с актрисой Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком, а вот ведущий балкона Олег Винник будет танцевать танго вместе с «черной пантерой» Сантой Димопулос и Максом Леоновым. Кроме того, каждая из пар продемонстрирует еще по два танца: из латиноамериканской программы и из классической. В это воскресенье по результатам судейского и зрительского голосования, одна пара покинет шоу в шаге от финала.

Четвертым приглашенным судьей шоу станет эпатажная ведущая и участница “Танців з зірками -2“ Леся Никитюк.

Леся Никитюк Пресс-служба

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Встречать гостей на балконе будут бывшие участники четвертого сезона “Танців з зірками“ Олег Винник и Оля Фреймут, которая хорошо известна своими “острыми“ комментариями в адрес участников и судей.

На этой неделе зрителей ждет много сюрпризов. Так, Иракли Макацария станцует зажигательное фламенко вместе со своей бывшей партнершей Яной Заяц, с которой они боролись за победу в “Танцях з зірками -2“. Кумир миллионов Олег Винник исполнит свой хит “Як жити без тебе“. Также, зрители увидят яркие выступления артиста LAUD и специального гостя вечера, певца Ивана Дорна.

Яна Заяц и Иракли Макацария Пресс-служба

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