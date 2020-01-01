Ведущая «Орла и Решки» сняла номер в отеле за 28 тысяч долларов
Читай также: Анна Саливанчук могла подать на развод?
Анастасия Ивлеева получила 100 долларов, а у Юлии Коваль была «золотая» карта. И здесь, как вы понимаете, началось что-то невероятное, ведь удержаться в Дубае с безлимитным кэшем сложно.
Вертолет. Именно такой вид транспорта Юлия выбрала, чтобы просто добраться до своего отеля. А заодно и город с высоты птичьего полета посмотреть. Но, как оказалось, летела ведущая не к отелю, а в салон аренды VIP-автомобилей.
– Арабские Эмираты – страна-лидер по количеству лакшери-автомобилей на квадратный метр, – рассказывает ведущая. – Моя машина стоила столько, сколько целый автопарк малолитражек. Она может разогнаться до 100 км/ч за три секунды. А максимальная ее скорость – 328 км/ч. Чувствовала себя главной на дороге. Это стоит этих денег.
– Мой отель выглядел, как огромный восточный дворец, – комментирует ведущая-счастливица. – На его территории находится бассейн, аквапарк, дельфинарий, рестораны, детский игровой центр, SPA-центр, салон красоты, фитнес-центр, бутики и, конечно же, лучшие во всем Дубае номера.
– Мой номер начинался с огромного мраморного коридора. Из него – дверь в массажный кабинет, две гостевые спальни, две ванные комнаты, бар с бильярдом и шахматами, а в конце коридора – роскошная гостиная с роялем. Также столовая на 16 человек и главная спальня с шикарной кроватью. Из нее – выход на балкон, откуда открывается вид на весь город с самой высокой точки. Я не верила своим глазам. Ощущение, будто стала шейхом, – делится ведущая с Новым каналом.
Сколько тысяч долларов в общем потратила Юлия Коваль в Дубае, и чем занималась Анастасия Ивлеева со 100 долларами – смотрите в свежем выпуске «Орел и Решка» в субботу в 10:00 на Новом канале.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Первый клип без Позитива: Надя Дорофеева выпустила видео на трек “Gorit“
- Елизавета II и принц Филипп отмечают 73-ю годовщину свадьбы: Новое фото пары
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил