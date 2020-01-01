"Мисс Вселенная" Оливия Калпо перенесла операцию: В чем причина

Американская модель Оливия Калпо показала фото из больницы и заявила, что врачи многие годы ставили ей неправильный диагноз.

Американская модель Оливия Калпо, которая в 2012 году стала победительницей конкурса “Мисс Вселенная“, рассказала о проблемах со здоровьем. Звезда сообщила, что на днях перенесла операцию по удалению эндометриоза матки.

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На своей странице в Инстаграм 28-летняя модель показала подборку кадров из больницы и решила подробно рассказать о своей борьбе с болезнью, чтобы повысить осведомленность женщин об этом заболевании. По словам девушки, ее долгие годы мучили болезные месячные, а врачи все это время ставили неправильный диагноз.

“Вчера у меня была операция по поводу эндометриоза ❤️ Не очень гламурный пост, но я чувствовала, что мне нужно поделиться им, чтобы повысить осведомленность об этой болезни. Эндометриоз - это состояние, при котором ткань слизистой оболочки матки начинает расти в других случайных частях тела, вызывая боль. Это может помешать фертильности и общему здоровью и, честно говоря, счастью. В довершение всего, это мучительно больно, но почти невозможно увидеть на УЗИ (если только у вас нет эндометриомы / шоколадных кист на яичниках - вот что у меня было). Я была в агонии в течение многих лет, когда у меня начались месячные, и врачи бесчисленное количество раз ставили мне неправильный диагноз. “Просто принимайте таблетки каждый день“, “УЗИ выглядит нормально", “Я думаю, вам просто нужно больше отдыхать, менструация всегда доставляет неудобства людям“ и т. д. Болезненные месячные - это ненормально!!! Для всех, кто болеет эндометриозом, я понимаю депрессию и общее одиночество, которые могут возникнуть при таком болезненном и тяжелом состоянии. Трудно, когда хроническая боль не подтверждена, и вы не получаете ответа или понимания. Вы не одиноки и очень сильные!!!!“, - обратилась к подписчицам Оливия.

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