Евгений Литвинкович представил песню о женщинах-охотницах

Евгений Литвинкович презентовал темпераментый и эмоциональный трек о любви .

Суперфиналист шоу “Х-фактор“ и “Україна має талант“, певец Евгений Литвинкович, представил темпераментный и эмоциональный сингл “Охотница“.

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Неисправимый романтик Евгений Литвинкович продолжает рассказывать свои любовные истории, обличая их в песни. Новый сингл «Охотница» – о страстной всепоглощающей любви, от которой пытаешься убежать, но не в силах даже устоять. Ведь она из твоей мечты, а от ее движений зашкаливает адреналин: зрачки расширяются, учащается сердцебиение и тебя накрывает лавиной чувств. Несмотря на то, что разум говорит: “Беги, сердце не может устоять перед охотницей за мужскими сердцами“.

Евгений Литвинкович пресс-служба

“Каждый мужчина хоть раз в жизни встречал такую “охотницу“. Чувства к ней всегда пылкие и страстные, доходящие до фанатизма, а градус эмоций всегда зашкаливает. Такая любовь возникает быстро и ярко, но также быстро ты сгораешь в этой страсти. Хорошо, что после таких чувств у меня остаются хорошие песни“, – делится артист.

Романтическая история Литвинковича “от“ и “до“ наполнена пылкими эмоциями, а ритмичный и запоминающийся припев надолго засядет в головах и плейлистах слушателей.

К концу года Евгений Литвинкович обещает презентовать еще несколько синглов, а затем – полноценный альбом, который станет основой концертного тура 2021.

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