Проект «Я соромлюсь свого тіла» продолжит сенсационное расследование о лекарствах от рака

В воскресенье в 21:15 в новом выпуске масштабного медицинского «Я соромлюсь свого тіла» на СТБ команда проекта продолжит сенсационное расследование о сомнительных лекарствах от рака профессора Потопальского.

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К Екатерине Безвершенко придет новый пациент 54-летний Николай Чистенко, который заболел два года назад. Его экс-супруга Анна силой увезла мужчину к онкологу, который сразу предложил операцию, но пациент испугался. И больше к врачам не пошел. Зато обратился за помощью к профессору Анатолию Потопальскому. В стенах так называемой «больницы» мужчине назначили курс очень сомнительного лечения. После этого состояние здоровья Николая стало плачевным — процесс распространился на ткани подбородка и щеки с распадом верхней и нижней челюсти, также мужчина потерял большинство зубов. Он не только прячет половину лица, чтобы не пугать окружающих, но и не может жить без обезболивающих. Есть ли метастазы, и возможно ли еще помочь пациенту в таком запущенном состоянии?

Проект проведет сенсационное расследование деятельности Потопальского. Под видом больных его институт посетят журналисты. Также мы проведем химическое исследование препарата, которым «лечился» пациент. От увиденного пойдет мороз по коже!

Инициирует это расследование Екатерина Безвершенко, шокированная не только историей Николая, но и тем, что он не первый пациент, который попал к нам после такого псевдолечения.

Что выяснят журналисты и какова судьба у Николая и Татьяны, которые «лечились» у Потопальского — узнаем в воскресенье в 21:15 на СТБ!

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