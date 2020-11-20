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Первый клип без Позитива: Надя Дорофеева выпустила видео на трек "Gorit"

Комментариев: 1
Экс-участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева презентовала свой первый сольный трек “Gorit“.
Первый клип без Позитива: Надя Дорофеева выпустила видео на трек "Gorit"
Первый клип без Позитива: Надя Дорофеева выпустила видео на трек "Gorit"
instagram.com/nadyadorofeeva

Бывшая солистка популярной группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева официально начала сольную карьеру. Так, в четверг, 19 ноября, 30-летняя артистка под сценическим именем DOROFEEVA выпустила свой первый клип на трек “Gorit“.

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Режиссером дебютного видео певицы выступила Таня Муиньо. Песню “Gorit“ Дорофеева написала сама, а продюсер Потап внес некоторые коррективы. В ролике знаменитость примеряла несколько сексуальных образов. Сначала Надя позировала в черном латексном костюме, а затем появилась соблазнительном белом боди в окружении девушек-танцовщиц и в полупрозрачном комбинезоне-кольчуге.

“Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таню Муиньо и её командой мы создали историю про эстетику и стиль новой DOROFEEVA“, - говорится в описании к видео.

DOROFEEVA - gorit: смотреть клип онлайн

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
neuromus    20.11.2020, 11:06
Оценка:  0
neuromus
...ну Надя, да... но это не музыка. То что было перед этим, тоже... Короче, слов нет. Даже подростковой назвать трудно. И чувствуется влияние "народного Потапа".
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