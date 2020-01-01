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Названы самые популярные песни всех времен

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Популярный музыкальный сервис Shazam назвал композиции, которые чаще всего ищут пользователи.
Названы самые популярные песни всех времен
Названы самые популярные песни всех времен
pixabay.com

Создатели популярного мобильного приложения Shazam для поиски музыки назвали самые популярные композиции всех времен.

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Так, первую стройку занял трек “Dance Monkey“ австралийской исполнительницы Tones and I. Его искали свыше 33 миллионов раз.

На втором месте оказалась песня “Prayer In C“ от Lilliy Wood и The Prick & Robin Schulz.

Третью строчку занимает “Let her Go“ британской группы Passenger.

В ТОП-10 самых популярных хитов по версии Shazam также входят:

  • Avicii “Wake Me Up”
  • Major Lazer “Lean on”
  • Ed Sheeran “Thinking Out Loud”
  • Sia “Cheap Thrills”
  • Gotye “Somebody That I Used to Know”
  • Kings, Cookin’ on 3 Burners “This Girl”
  • Hozier “Take Me to Church”

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Теги: Shazam
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Источник: Ivonа bigmir)net

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