"Мисс мира" Розанна Дэвисон родила близнецов после 14-ти выкидышей

Обладательница титула "Мисс мира 2003", 36-летняя Розанна Дэвисон сообщила о долгожданном пополнении в семье.

Победительница конкурса “Мисс Мира 2003“ и дочь певца Криса де Бурга, ирландская модель Розанна Дэвидсон поделилась с подписчиками радостной новостью.

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На своей странице в Инстаграм 36-летняя Розанна сообщила о долгожданном пополнении в семье. Модель родила близнецов своему мужу Уэсли Квирко. Мальчиков назвали Хьюго и Оскар. Свой пост звезда сопроводила снимком из роддома.

“Наши красивые и здоровые близнецы, Хьюго и Оскар, благополучно прибыли в мир этим утром, и наши сердца переполняются любовью ❤️❤️ Вот так мы стали семьей из пяти человек, и все наши мечты сбылись 💫“, - написала Дэвидсон.

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Отметим, что у Розанны и Уэсли есть годовалая дочь София, которую паре родила суррогатная мать. А о своей первой беременности модель сообщила в июле 2020 года. Знаменитость откровенно рассказала о том, что за последние несколько лет пережила 14 выкидышей. Врачи заявили, что у женщины проблемы с иммунной системой и она никогда не сможет выносить ребенка.

“Мне сказали, что я, вероятно, никогда не смогу вынашивать собственного ребенка из-за подозрения на дисфункцию иммунной системы, которую не удалось исправить многочисленными различными видами лечения. Мой врач не может предложить медицинское объяснение того, почему я смогла перенести эту беременность, и, вероятно, это навсегда останется одной из загадок жизни. Однако мы узнали, что я беременна после первого месяца изоляции, когда я была гораздо более расслаблена физически, чем за последние годы, и наслаждалась медленным темпом семейной жизни дома, несмотря на беспокойство и печаль во внешнем мире. Так что, возможно, отдых от стресса повседневной жизни все изменил“, - поделилась Розанна.

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