Эксперты "О чем молчат женщины" расскажут все подробности, которые таят в себе отношения с заключенными.

В ток-шоу "О чем молчат женщины" выяснять, можно ли построить семью с заключенным Пресс-служба

Сегодня в студию ток-шоу “О чем молчат женщины“ на СТБ к Оксане Байрак придет Лада, которая признается, что такой счастливой и любимой она еще никогда не была. Однако ее возлюбленный отбывает срок в местах лишения свободы! Эксперты расскажут все подробности, которые таят в себе отношения с заключенными.

Читай также: “О чем молчат женщины“: Как определить послеродовую депрессию

Героиня “О чем молчат женщины“ Лада познакомилась с Владимиром на сайте знакомств около года назад. Спустя время мужчина признался, что осужден и отбывает срок в исправительном учреждении, как он говорит, что за финансовые махинации. Девушка отмечает, что Владимир прекрасный человек и именно с ним она готова построить семью. Но можно ли доверять тому, кто уже оступился — она не уверена.

“Я влюблена и счастлива, но опасаюсь осуждения общества и стою перед выбором: продолжать отношения или закончить их?“, — задастся вопросом Лада.

В студии будут женщины, которые любимы в отношениях с заключенными. Они поделятся откровенными историями своего счастья. А на противоположной стороне люди, сами прошедшие тюрьму, откроют истину, как все обстоит в местах не столь отдаленных. Кто пишет письма, за чей счет подарки и звонки и зачем заключенным отношения со свободными женщинами — узнаем сегодня в 19:00 на СТБ!

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: