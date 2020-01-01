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В ток-шоу "О чем молчат женщины" выяснять, можно ли построить семью с заключенным

Спецтема: ТВ и телешоу
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Эксперты "О чем молчат женщины" расскажут все подробности, которые таят в себе отношения с заключенными.
В ток-шоу "О чем молчат женщины" выяснять, можно ли построить семью с заключенным
В ток-шоу "О чем молчат женщины" выяснять, можно ли построить семью с заключенным
Пресс-служба

Сегодня в студию ток-шоу “О чем молчат женщины“ на СТБ к Оксане Байрак придет Лада, которая признается, что такой счастливой и любимой она еще никогда не была. Однако ее возлюбленный отбывает срок в местах лишения свободы! Эксперты расскажут все подробности, которые таят в себе отношения с заключенными.

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Героиня “О чем молчат женщины“ Лада познакомилась с Владимиром на сайте знакомств около года назад. Спустя время мужчина признался, что осужден и отбывает срок в исправительном учреждении, как он говорит, что за финансовые махинации. Девушка отмечает, что Владимир прекрасный человек и именно с ним она готова построить семью. Но можно ли доверять тому, кто уже оступился —  она  не уверена.

“Я влюблена и счастлива, но опасаюсь осуждения общества и стою перед выбором:  продолжать отношения или закончить их?“, —  задастся вопросом Лада.

В студии будут женщины, которые любимы в отношениях с заключенными. Они поделятся откровенными историями своего счастья. А на противоположной стороне люди, сами прошедшие тюрьму, откроют истину, как все обстоит в местах не столь отдаленных. Кто пишет письма, за чей счет подарки и звонки и зачем заключенным отношения со свободными женщинами —  узнаем сегодня в 19:00 на СТБ!

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Теги: О чем молчат женщины, отношения с заключенным
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Источник: Ivonа bigmir)net

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