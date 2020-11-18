Пока в этом году все джекпоты супер-тиражей ЕвроМиллионов доставались испанцам... Возможно ли, что следующий гарантированный джекпот в размере €130 миллионов выиграет кто-то из Украины?

В эту пятницу: супер-розыгрыш ЕвроМиллионов, уникальный тираж знаменитой панъевропейской лотереи, ждет участников из Украины. Крупнейший лотерейный тираж Европы разыграет грандиозный джекпот, 130 миллионов евро, 20 ноября.

Супер-розыгрыш Евромиллионов – самое ожидаемое событие на лотерейной арене Европы, которое проходит всего несколько раз в году. Следующий такой тираж состоится в пятницу 20 ноября, с гарантированным джекпотом €130,000,000. К слову, лотерея также предлагает 12 призовых категорий, что делает этот тираж еще более привлекательным для поклонников лотереи со всего мира

Предыдущий тираж в рамках супер-розыгрыша состоялся 25 сентября 2020 года, с аналогичным гарантированным джекпотом в 130 млн. евро. Если бы тот приз не был сорван с первого раза, джекпот продолжил бы расти до максимальной отметки в 200 миллионов евро. Но какой-то удачливый игрок из Испании сумел угалать выигрышную комбинацию с первого раза, и получил весь приз целиком.

Как жители Украины могут играть в супертираже?

Перейдем к главному. Да, билеты Евромиллионов продаются лишь в небольшом количестве стран, но благодаря сервису доставки лотерейных билетов theLotter.com, играть в Супертираже можно из любой страны мира. Всё, что для этого требуется – это подключение к интернету!

Для того, чтобы обеспечить ваше участие в Супертираже 20 ноября вам нужно:

Перейти на страницу супертиража Евромиллионов на theLotter.com Выбрать 5 основных и 2 дополнительных номера Пройти полную регистрацию на сайте

Что происходит после того, как вы оформите заказ?

На следующем этапе агент компании theLotter в одной из 9 стран, в которых продаются билеты Евромиллионов, купит от вашего имени билет в соответствии с выбранными вами игровыми опциями. Подчеркнем, что этот билет полностью принадлежит вам – соответственно, любой выигранный им приз также полностью ваш, без какой-либо комиссии. Играя на сайте theLotter.com, вы платите всего один раз – при оформлении заказа (цена билета на сайте немного выше, чем его цена в официальной точке продажи – из этой разницы и оплачиваются услуги наших местных представителей).

Шанс выиграть €130 млн выпадает не каждый день. Обеспечьте свое участие в Супертираже Евромиллионов в эту пятницу, купив билет онлайн на сайте theLotter.com!

Громадяни України офіційно беруть участь в супер-тиражі Євромільйони з джекпотом 130 млн євро в цю п'ятницю

Поки в цьому році всі джекпоти супер-тиражів Євромільйони діставалися іспанцям ... Чи можливо, що наступний гарантований джекпот в розмірі € 130 мільйонів виграє хтось із України?

Цієї п'ятниці: супер-розіграш Євромільйони, унікальний тираж знаменитої пан'європейської лотереї, чекає учасників з України. Найбільший лотерейний тираж Європи розіграє грандіозний джекпот, 130 мільйонів євро, 20 листопада.

Супер-розіграш Євромільйони - найочікуваніша подія на лотерейній арені Європи, яка проходить всього кілька разів на рік. Наступний такий тираж відбудеться в п'ятницю 20 листопада, з гарантованим джекпотом € 130,000,000. До речі, лотерея також пропонує 12 призових категорій, що робить цей тираж ще більш привабливим для шанувальників лотереї з усього світу.

Попередній тираж в рамках супер-розіграшу відбувся 25 вересня 2020 року, з аналогічним гарантованим джекпотом в 130 млн. євро. Якби той призу не був зірваний з першого разу, джекпот продовжив би рости до максимальної позначки в 200 мільйонів євро. Але якийсь щасливий гравець з Іспанії зумів вгадати виграшну комбінацію з першого разу, і отримав весь приз цілком.

Як жителі України можуть грати в супертиражі?

Перейдемо до головного. Так, білети Євромільйони продаються лише в невеликій кількості країн, але завдяки сервісу доставки лотерейних квитків theLotter.com, грати в Супертиражі можна з будь-якої країни світу. Все, що для цього потрібно - це підключення до інтернету!

Для того, щоб забезпечити вашу участь в Супертиражі 20 листопада вам потрібно:

Перейти на сторінку супертиражу Євромільйонів на theLotter.com Вибрати 5 основних і 2 додаткових номера Пройти повну реєстрацію на сайті

Що відбувається після того, як ви оформите замовлення?

На наступному етапі агент компанії theLotter в одній з 9 країн, в яких продаються білети Євромільйонів, купить від вашого імені білет у відповідності з обраними вами ігровими опціями. Підкреслимо, що цей білет повністю належить вам - відповідно, будь-який виграний ним приз також повністю ваш, без будь-якої комісії. Граючи на сайті theLotter.com, ви платите всього один раз - при оформленні замовлення (ціна білета на сайті трохи вище, ніж його ціна в офіційній точці продажу - з цієї різниці і оплачуються послуги наших місцевих представників).

Шанс виграти € 130 млн випадає не щодня. Забезпечте свою участь в Супертиражі Євромільйонів в цю п'ятницю, купивши білет онлайн на сайте theLotter.com!

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине