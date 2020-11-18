Украинцы уже делятся фото и видео на тему первого снега в столице.

Сегодня 17 ноября в Киеве выпал первый снег - Фоторепортаж pixabay.com

После жаркого лета и очень теплой осенней погоды любители зимы наконец-то дождались первого снега. Так, во вторник, 17 ноября, в столице Украины пошел мокрый снег. Синоптики заверяют, что он продлится до утра среды. Температура при этом будет от + 1 ° C до -2 ° C.

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Жители столицы уже успели запечатлить первый снег в Киеве. Пользователи Сети делятся в Instagram тематическими фотографиями и видео. Смотрите самые яркие публикации в нашей подборке.

Первый снег в Киеве: Реакция соцсетей

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