Сегодня 17 ноября в Киеве выпал первый снег - Фоторепортаж
После жаркого лета и очень теплой осенней погоды любители зимы наконец-то дождались первого снега. Так, во вторник, 17 ноября, в столице Украины пошел мокрый снег. Синоптики заверяют, что он продлится до утра среды. Температура при этом будет от + 1 ° C до -2 ° C.
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Жители столицы уже успели запечатлить первый снег в Киеве. Пользователи Сети делятся в Instagram тематическими фотографиями и видео. Смотрите самые яркие публикации в нашей подборке.
Первый снег в Киеве: Реакция соцсетей
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