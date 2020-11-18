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Сегодня 17 ноября в Киеве выпал первый снег - Фоторепортаж

Комментариев: 1
Украинцы уже делятся фото и видео на тему первого снега в столице.
Сегодня 17 ноября в Киеве выпал первый снег - Фоторепортаж
Сегодня 17 ноября в Киеве выпал первый снег - Фоторепортаж
pixabay.com

После жаркого лета и очень теплой осенней погоды любители зимы наконец-то дождались первого снега. Так, во вторник, 17 ноября, в столице Украины пошел мокрый снег. Синоптики заверяют, что он продлится до утра среды. Температура при этом будет от + 1 ° C до -2 ° C. 

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Жители столицы уже успели запечатлить первый снег в Киеве. Пользователи Сети делятся в Instagram тематическими фотографиями и видео. Смотрите самые яркие публикации в нашей подборке.

Первый снег в Киеве: Реакция соцсетей

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Теги: первый снег, Киев, реакция соцсетей, мемы
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.11.2020, 09:17
Оценка:  0
гость
Та хіба ж це сніг?! А кричать так, наче чудо якесь побачили! Припорошило трохи та все!
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