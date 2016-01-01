Умер легендарный Армен Джигарханян

Звезде кинематографа Армену Джигарханяну было 85 лет.

Умер Армен Джигарханян pinterest

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Умер актер Армен Джигарханян. У звезды кинематографа несколько лет были проблемы с сердцем.

Об этом сообщил друг актера - Артур Согомонян. Факт смерти звезды кинематографа уже подтвердили в в Московском драмтеатре, которым Джигарханян управлял.

Актер, который при жизни сыграл 283 роли в кино, умер в Москве на 86 году жизни. Причину смерти не сообщается.

Известно, что в 2020 у актера случился инсульт из-за сидячего образа жизни, который он вел на карантине.

С 2016-го Джигарханян неоднократно попадал в больницу из-за проблем с сердцем. В 2018-м актера госпитализировали прямо из театра. В 2019-м Джигарханяна прооперировали и установили кардиостимулятор.

Сегодня вдова актера, пианистка Виталина Цымбаловськая-Романюк рассказала, что последние три года в Джигарханяна была деменция и он почти все время находился в инвалидном кресле, - об этом сообщает Страна.

Джигарханян - легендарный актер советского периода. Одна из его главных ролей - Горбатый из “Места встречи изменить нельзя“. Также Джигарханян озвучил волка из культового мультфильма “Жил был пес“ ( “Ты давай, заходи, если что“).

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