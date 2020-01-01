"Я соромлюсь свого тіла" проведет расследование о лекарствах от рака профессора Потопальского

Резонансное расследование проекта "Я соромлюсь свого тіла" о незапатентованных лекарствах от рака - смотрите в воскресенье, 15 ноября.

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В воскресенье в 21:15 на СТБ в новом выпуске масштабного медицинского проекта “Я соромлюсь свого тіла“ к Екатерине Безвершенко придет сложнейшая пациентка с онкозаболеванием. Вместо лечения у специалистов, она много лет покупала препараты от рака некого профессора Анатолия Потопальского. Екатерина Безвершенко и команда проекта проведут собственное расследование о деятельности загадочного доктора.

“Я все время принимаю препараты профессора Потопальского, впервые пришла к нему 6 лет назад. Он не обследовал меня и даже не смотрел, просто дал свои лекарства от онко и опухолей. Этими лекарствами я себя держу. Я очень люблю жизнь, и всегда мыслю позитивно. У меня нет сомнений, что я вылечусь“, - признается пациентка Татьяна.

"Я соромлюсь свого тіла" Пресс-служба

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Екатерина Безвершенко придет в ужас, и признается, что это самый худший случай в истории проекта. Татьяна осознанно 10 лет не обращалась ни разу ни к онкологам, ни к другим врачам. Женщина уверяет, что у нее нет на это денег, а “чудодейственные“ лекарства доступнее. Из-за нетрадиционного лечения состояние женщины критическое, а опухоль в очень запущенном состоянии.

Как пройдет обследование и есть ли у Татьяны шанс на выздоровление? А также резонансное расследование о незапатентованных лекарствах от рака - смотрите в воскресенье в 21:15 на СТБ

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