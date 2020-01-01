Forbes подсчитал, сколько зарабатывает Олег Винник

Узнайте, сколько Олегу Виннику удалось заработать за прошлый год.

Редакции украинской версии финансово-экономического журнала Forbes назвала имя самого высокооплачиваемого артиста Украины. По подсчетам издания, самый высокий годовой доход был у певца Олега Винника.

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По данным Forbes, в 2019 году Виннику удалось заработать около 5,6–7 миллионов долларов за 50 концертов. Отмечается, что средняя стоимость билетов составляла 28-35 долларов. В 2020 году доходы Олега сократились из-за пандемии коронавируса.

Также в журнале сообщается, что Винник не соглашается сниматься в рекламных кампаниях, где платят менее 100 тысяч долларов. А за 45-минутное выступление на новогоднем корпоративе артисту нужно будет заплатить 50 тысяч долларов.

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