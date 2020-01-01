В двенадцатом эфире "Танців з зірками 2020" Юлия Санина, Надежда Мейхер, Санта Димопулос и Сергей Мельник станцуют по три танца.

"Танці з зірками 2020": В четвертьфинале участники будут танцевать с судьями Пресс-служба

В воскресенье, 15 ноября, зрителей телеканала “1+1“ ждет выпуск, полон сюрпризов - в двенадцатом прямом эфире главного танцевального шоу звездные пары станцуют по три танца, один из которых - с судьями проекта.

Читай также: “Между нами все только начинается“: Мельник прокомментировал роман с Ризатдиновой

В четвертьфинале четвертого сезона проекта за победу в шоу соревнуются четыре пары Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук и Сергей Мельник и Аделина Дели.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк Пресс-служба

Стало известно, что в двенадцатом прямом эфире звездные пары будут танцевать три танца: первый - традиционно в паре со своим партнером, второй - с судьями проекта, а еще каждая пара исполнит “танец за жизнь“, какой именно - станет известно во время прямого эфира методом жеребьевки.

Санта Димопулос и Макс Леонов Пресс-служба

Читай также: Вылетевший из “Танців з зірками 2020“ Сергей Танчинец назвал своего фаворита

Финальное выступление пары и станет пропуском в полуфинал, поэтому каждому участнику придется изрядно тренироваться накануне прямого эфира, заранее подготовив все виды бальных танцев, чтобы достойно станцевать на паркете и остаться в проекте. Какой именно танец придется танцевать паре “за жизнь“, звезды узнают непосредственно перед выступлением.

Сергей Мельник и Аделина Дели Пресс-служба

По результатам судейского и зрительского голосования еще одна пара уже в это воскресенье покинет шоу.

Четвертым приглашенным судьей эфира станет экс-участник “Танців з зірками“, актер Павел Вышняков.

Павел Вишняков Пресс-служба

С кем из судей будут танцевать звезды уже в это воскресенье, кто из звезд будет встречать пары на балконе и кто станет спецгостем вечера, станет известно в ближайшее время.

Как прошел одиннадцатый эфир шоу “Танці з зірками 2020“ можно посмотреть здесь.