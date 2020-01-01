Як в Україні створюється свій Hollywood?

Дізнайтесь, як sweet.tv планує вдосконалювати український кінематограф.

А ви коли-небудь замислювалися над тим, що українські кінострічки можуть здобувати нагороди світового рівня та бути впізнаваними у всьому світі? Національний онлайн-кінотеатр sweet.tv впевнений, що у нас є таланти, здатні приголомшити світ українським кіно, і у зв’язку із цим оголосив про запуск проєкту “Hollywood в Україні“. В рамках проєкту відкривається Фонд розвитку українського кіно і телебачення (ФРУКТ) з метою фінансування українських кінострічок вітчизняних режисерів.

Ivona разом із sweet.tv розповідають, як sweet.tv планують вдосконалювати український кінематограф, звідки братимуть гроші та у яких жанрах зніматимуть кіно.

Щоб знімати якісні українські фільми потрібне гарне фінансування, яке в Україні дуже не просто знайти. Тому sweet.tv вирішив взяти цю місію на себе та створив власний Фонд розвитку українського кіно. До нього буде перераховуватися по 10 гривень з кожного платного підключення до онайн-кінотеатру. Таким чином, підключаючись до sweet.tv, кожен користувач зможе підтримувати українських митців та допомагати вітчизняному кінематографу. Ці кошти в майбутньому спрямують на фінансування нових українських кінострічок.

“Зараз українське кіно на етапі становлення: щось виходить добре, а над чимось потрібно ще працювати. Але ми впевнені, успіх можливий лише за умови підтримки талановитих людей, які можуть вивести українське кіно вперед: акторів, режисерів, операторів, костюмерів тощо. Вони мають знати: якщо у них є справді крута ідея, ми допоможемо та дамо можливість її втілити“, - зазначає директор sweet.tv Олександр Резунов.

Які фільми планується знімати? sweet.tv фінансуватиме проєкти за трьома основними напрямами:

Дебативне історичне кіно . Такі кінострічки сприятимуть національній ідентифікації та нагадуватимуть українцям про їх сильну націю.

. Такі кінострічки сприятимуть національній ідентифікації та нагадуватимуть українцям про їх сильну націю. Фільми для масового глядача : “хітові“ комедії, бойовики, екшени, фільми на гострі соціальні теми тощо. Вони будуть говорити сучасною українською і привчати глядачів до того, що вітчизняні фільми можуть бути якісними і популярними.

: “хітові“ комедії, бойовики, екшени, фільми на гострі соціальні теми тощо. Вони будуть говорити сучасною українською і привчати глядачів до того, що вітчизняні фільми можуть бути якісними і популярними. Авторське кіно. Воно стане кіно-лабораторією для молоді та студентів кіношних ВНЗ, що зможуть знімати без творчих обмежень.

“Ми думаємо, що спільні зусилля значно важливіші ніж одноразова акція підтримки, адже це дає людям відчуття причетності. Уявіть, що за вашої допомоги молодий режисер зняв фільм, який здобув перемогу на міжнародному кінофестивалі. Або фільм, знятий за вашої підтримки вийшов на екрани кінотеатрів. Ви б сходили на нього у кіно? Обговорювали б ви це з друзями? Гадаємо, що так“, - коментує Олександр Резунов.

Любомир Левицький з дружиною Пресс-служба

Проєкт “Hollywood в Україні“ sweet.tv презентували на спеціальному заході, що відбувся 5 листопада. На презентацію запросили діячів українського кіно: відомих режисерів, акторів, акторів-дубляжу, селебрітіс та блогерів. Подію не оминули і зйомки “Світського життя“ із Катериною Осадчою, а хедлайнером вечора став співак Monatik.

Катерина Осадча Прес-служба

На заході sweet.tv анонсував реліз першого українського ситкому про IT підприємців – “Стартапери“, який стане і першим реалізованим проектом в рамках діяльності Фонду розвитку кіно sweet.tv. Вже 16 листопада серіал з’явиться на платформі ексклюзивно для підписників онлайн-кінотеатру. У комедії розповідається про пригоди друзів, які вирішили відкрити власний стартап із усіма проблемами та підводними каменями, які трапляються на шляху кожного бізнесмена. Цей серіал про реалії бізнесу, які будуть знайомі усім, хто відкрив або намагався відкрити власну справу. Автори ситкому співпрацювали з відомими підприємцями, які консультували їх стосовно бізнес-процесів та допомагали висвітлили поступові кроки необхідні для створення власної справи. Тож буде цікаво і реалістично. Не пропустіть.

Ахтем Сеітаблаєв Прес-служба

Наразі sweet.tv залучає до проєкту всіх небайдужих. Ідеї чи пропозиції про те, що може прискорити розвиток українського кіно можна надіслати на e-mail: fond_kino@sweet.tv.

Довідка:

Sweet.tv - національний онлайн-кінотеатр із доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, кращих серіалів, українських фільмів, а також рейтингових світових кінохітів від Disney, Universal, Paramount, Sony та інш. з українською доріжкою. Весь контент можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон).

Інтерфейс додатку sweet.tv – один із найбільш дружніх та інтуїтивно-зрозумілих на українському ринку. На слабких пристроях платформа працює в 2 рази швидше аналогів. Крім цього, її робота залишається стабільною навіть з мінімальною швидкістю інтернету, що дозволяє дивитись фільми, серіали та телеканали навіть у горах чи в дорозі. Також є можливість поставити телеефір на паузу та переглядати передачі у записі впродовж 14 днів.