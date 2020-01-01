"О чем молчат женщины": Эксперты шоу развенчают мифы о послеродовой депрессии

11 ноября в ток-шоу "О чем молчат женщины" эксперты расскажут о мифах, признаках и опасных сигналах послеродовой депрессии.

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Что делать, если рождение ребенка не приносит женщине обещанной радости материнства и она уверена, что плохая мама? Как решится пойти к психологу, если родные не верят в послеродовую депрессию? Сегодня в 19:00 на СТБ в откровенном ток-шоу “О чем молчат женщины“ эксперты расскажут о мифах, признаках и опасных сигналах послеродовой депрессии.

“Мне кажется, что я плохая мать. Иногда я хочу просто уснуть и не проснуться. Вместо того чтобы радоваться материнству и своим двум деткам — я страдаю“, признается героиня София.

Главная героиня нового выпуска шоу "О чем молчат женщины" Пресс-служба

Девушке кажется, что у нее послеродовая депрессия, но все вокруг говорят, что это горе от ума, ведь и мамы, и бабушки воспитали детей без помощи, стиральных машинок и прочих благ. Уже четыре года она пытается отличить депрессию от банальной усталости. В этом вопросе ей помогут разобраться гинекологи и психотерапевты, которые разделятся на два противоборствующих лагеря.

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Также автор популярного блога “Badmam“ Анжела Еременко расскажет о личном опыте борьбы с послеродовой депрессией, а самая известная гинеколог страны, врач «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк поделится шокирующими случаями из своей практики. Все, что вы хотели знать о послеродовой депрессии, но боялись спросить — сегодня в 19:00 на СТБ!

Напомним, ранее эксперты шоу “О чем молчат женщины“ назвали “за” и “против” суррогатного материнства.

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