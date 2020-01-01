Риз Уизерспун на грани развода с 50-летним мужем - СМИ

Приятельница Риз Уизерспун рассказала о серьезных проблемах актрисы и ее мужа Джима Тота.

Американская актриса и продюсер, обладательница “Оскара“ Риз Уизерспун и ее супруг Джим Тот находятся на грани разрыва. Подробностями личной жизни пары поделилась приятельница голливудской кинозвезды в интервью изданию National Enquirer.

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По словам инсайдера, первые проблемы в браке Риз и Джима начались, когда пара была задержана за мелкое хулиганство. Якобы супругов остановил полицейский по подозрению в пьяном вождении. Но Риз отказалась выполнять требования представителя правоохранительных органов.

Позже у Тота возникли проблемы с работой из-за пандемии COVID-19. Он потерял должность агента по поиску персонала в сфере развлечения. А его планы на создание стримингового сервиса Quibi потерпели неудачу. Из-за этого у мужчины началась депрессия, что отразилось на его отношениях с Риз.

Кроме того, ходят слухи, что Уизерспун планирует вернуться к бывшему мужу и отцу ее двоих детей, актеру Райану Филлипу. Экс-супруги долгое время были в ссоре. Но недавно им удалось наладить отношения. Так, на праздновании дня рождения общего сына в конце сентября Риз и Райан были вместе.

Ранее Риз Уизерспун показала маму в молодости.

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