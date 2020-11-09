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"Танці з зірками 2020": Партнерша Сергея Танчинца прокомментировала уход из проекта

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Яна Цибульская высказалась об уходе из "Танців з зірками 2020".
"Танці з зірками 2020": Партнерша Сергея Танчинца прокомментировала уход из проекта
"Танці з зірками 2020": Партнерша Сергея Танчинца прокомментировала уход из проекта
instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 8 ноября, на канале 1+1 состоялся очередной выпуск проекта “Танці з зірками 2020“. Так, в одиннадцатом эфире судьи и зрители выбрали четыре пары, которые продолжат борьбу за кубок победителя.

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В шаге от четвертьфинала шоу покинули лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец и его партнерша Яна Цибульская. Танцовщица решила прокомментировать свой уход из “Танців з зірками“, опубликовав в Инстаграм трогательный пост.

В начале публикации Яна высказалась о последнем танце на проекте и поблагодарила всех организаторов танцевального шоу и зрителей.

“Как бы не печально было бы это писать, но это был наш прощальный танец на “Танцях з зірками“ Было непросто, много труда и терпения, разных интересных поворотов судьбы. Безгранично благодарна этому проекту за людей, который он мне подарил. Все звёзды, все танцоры, хореографы, режиссёры, сценаристы, операторы, фотографы, команда стиля и красоты и всевсевсевсе и главный шоураннер и наставник @zavaduk - вы невероятные и талантливые до безумия. Это самый тёплый, самый танцевальный и самый самый сезон. Любимые зрители, вам спасибо за поддержку, только благодаря вам мы забрались так далеко. 11-ый эфиррррр🥳“, - написала Цибульская.

Танцовщица также обратилась к своему партнеру Сергею. Девушка заявила, что ждет его концерта на Олимпийском.

“Любимый партнёр Сергей Танчинец, ты всё знаешь. Браааатттан - ты человечище с большой буквы. Ты талант. Жду с нетерпением Олимпийского, будем врываться“.

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В конце поста Цибульская поблагодарила за поддержку своего мужа, танцора Дмитрия Жука, который в этом сезоне выступает с Юлией Саниной.

“Отдельная благодарность моему мужу, тренеру и хореографу, музе нашей пары. Ты лучший, желаем вам победы 🏆“, - написала Яна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как бы не печально было бы это писать, но это был наш прощальный танец на @tanci1plus1 Было непросто, много труда и терпения, разных интересных поворотов судьбы. Безгранично благодарна этому проекту за людей, который он мне подарил. Все звёзды, все танцоры, хореографы, режиссёры, сценаристы, операторы, фотографы, команда стиля и красоты и всевсевсевсе и главный шоураннер и наставник @zavaduk - вы невероятные и талантливые до безумия. Это самый тёплый, самый танцевальный и самый самый сезон. Любимые зрители, вам спасибо за поддержку, только благодаря вам мы забрались так далеко. 11-ый эфиррррр🥳 Любимый партнёр @sergii_tanchynets , ты всё знаешь. Браааатттан - ты человечище с большой буквы. Ты талант. Жду с нетерпением Олимпийского, будем врываться. Отдельная благодарность моему мужу, тренеру и хореографу, музе @zhuk_dmytro нашей пары. Ты лучший, желаем вам победы 🏆 Всех люблю и обняла.

Допис, поширений Яна Жук (Цыбульская) (@tsybulskayana)

Как прошел одиннадцатый эфир шоу “Танці з зірками 2020“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Яна Цибульская, Сергей Танчинец, Танці з зірками 2020
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Источник: Ivonа bigmir)net

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