Звезда сериала "Шуша" Анастасия Панина рассказала об отношениях с мужем-актером

Актриса Анастасия Панина счастлива в браке с актером Владимиром Жеребцовым.

Сегодня, 9 ноября, в 21:00 на телеканале “Украина“ состоится премьера 16-серийной детективной мелодрамы “Шуша“ производства кинокомпании Star Media и канала “Украина“. Главная героиня истории – эксперт-криминалист Александра Ладынина, которая любому романтическому свиданию предпочтет прогулку по месту преступления. В свои 35 она не замужем и все силы отдает работе. А вот в личной жизни исполнительницы роли Ладыниной, популярной актрисы Анастасии Паниной, все совершенно иначе. На съемочной площадке сериала она рассказала, есть ли в их отношениях с мужем, актером Владимиром Жеребцовым, место конкуренции и как супругам удается совмещать успешную карьеру с воспитанием дочери.

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По словам Анастасии, ее героиня Шуша в новой картине – барышня достаточно жесткая, сама актриса гораздо мягче и совершенно по-другому реагирует на разные ситуации. У артистки творческая семья – и она, и супруг Владимир Жеребцов снялись в около семи десятках картин, но гонки или разногласий по этому поводу в их отношениях, говорит Настя, нет.

“Мы взрослые самодостаточные люди, какие там гонки могут быть? Мы так редко видимся, что еще гоняться друг за другом… нужно получать максимум удовольствия от общения. Только Володя уехал из Киева, как я приехала. Семья – это не то место, где надо быть конкурентными друг для друга“, – говорит Анастасия Панина.

Анастасия Панина и Владимир Жеребцов с дочерью Александрой Пресс-служба

Отношения звездной пары начались 10 лет назад. Сейчас же они оба востребованы в профессии, счастливы в браке и воспитывают дочь Сашу.

“Карьерное движение не мешало становлению семьи и рождению ребенка – оно как-то плавно одно в другое перетекало, – рассказывает актриса. – Это все вместе достаточно гармонично существует. Ты уже принимаешь обстоятельства, как есть, и в зависимости от этого варьируешь свою занятость“.

Напомним, в центре сюжета 16-серийной картины “Шуша“ – криминалист Александра Ладынина. Когда в отдел приходит новый начальник – быстрый и хваткий Власов, ее жизнь круто меняется. Ладынина узнает в нем своего “однодетсадовца“ Илюшу. Шуша – именно так представлялась в детстве Шура, пока не научилась выговаривать букву “р“. Когда-то между Сашей и Ильей был роман, но с тех пор прошло 18 лет, и Ладынина уверена, что былое никогда не вернется.

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Роли в картине также исполнили актеры Иван Оганесян, Сергей Деньга, Елена Коренева, Александр Данильченко, Ксения Мишина, Даниил Мирешкин, Александр Бегма и другие.

Режиссер-постановщик – Алик Буденный. Оператор-постановщик сериала – Юрий Дунай. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Артем Доллежаль, Влад Ряшин. Производством фильма занимались канал “Украина“ и компания Star Media.

Смотрите премьеру 16-серийной детективной мелодрамы “Шуша“ с 9 ноября в 21:00 на канале “Украина“.

Напомним, ранее Анна Ризатдинова закрутила роман с “холостяком“ Сергеем Мельником.

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