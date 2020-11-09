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MTV European Music Awards 2020: Названы все победители премии

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Узнайте, кто стал триумфатором музыкальной премии MTV European Music Awards (MTV EMA) в 2020 году.
MTV European Music Awards 2020: Названы все победители премии
MTV European Music Awards 2020: Названы все победители премии
Getty Images

В ночь на 9 ноября состоялась 37-я церемония вручения престижной музыкальной премии MTV European Music Awards 2020 (MTV EMA 2020). В этом году мероприятие прошло в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Артисты записывали свои выступления из разных стран мира. Для этого организаторы премии создали виртуальный стадион. Трансляция велась из Лондона и Будапешта.

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Триумфатором MTV European Music Awards 2020 стал мегапопулярный корейский бойз-бенд BTS. Группа получила четыре награды - в номинациях “лучшая песня“, “лучшая группа“, “лучший онлайн-концерт“ и “самая большая фанатская база“.

MTV EUROPEAN MUSIC AWARDS 2020: СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

  • Лучшее видео: DJ Khaled feat. Дрейк - Popstar
  • Лучший артист: Леди Гага
  • Лучшая песня: BTS - “Dynamite“
  • Лучшее сотрудничество: Karol G feat. Ники Минаж - “Tusa“
  • Лучший поп-исполнитель: Little Mix
  • Лучшая группа: BTS
  • Лучший новый артист: Doja Cat 
  • Самая большая фанатская база: BTS
  • Лучший латиноамериканский исполнитель: Karol G
  • Лучший рок-исполнитель: Coldplay
  • Лучший хип-хоп исполнитель: Карди Б 
  • Лучший в электронике: Дэвид Гетта
  • Лучшая альтернатива: Хейли Уильямс
  • Лучшее видео во имя добра: H.E.R. - “I Can’t Breathe“
  • Лучший PUSH-исполнитель: YUNGBLUD 
  • Лучший онлайн-концерт: BTS BANG BANG CON - The Live 

Ранее стали известны имена всех победителей Billboard Music Awards 2020.

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Теги: MTV European Music Awards 2020, MTV EMA 2020, BTS
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Источник: ivоna bigmir)net

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АБАМЧУК    10.11.2020, 00:49
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