MTV European Music Awards 2020: Названы все победители премии
В ночь на 9 ноября состоялась 37-я церемония вручения престижной музыкальной премии MTV European Music Awards 2020 (MTV EMA 2020). В этом году мероприятие прошло в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Артисты записывали свои выступления из разных стран мира. Для этого организаторы премии создали виртуальный стадион. Трансляция велась из Лондона и Будапешта.
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Триумфатором MTV European Music Awards 2020 стал мегапопулярный корейский бойз-бенд BTS. Группа получила четыре награды - в номинациях “лучшая песня“, “лучшая группа“, “лучший онлайн-концерт“ и “самая большая фанатская база“.
MTV EUROPEAN MUSIC AWARDS 2020: СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
- Лучшее видео: DJ Khaled feat. Дрейк - Popstar
- Лучший артист: Леди Гага
- Лучшая песня: BTS - “Dynamite“
- Лучшее сотрудничество: Karol G feat. Ники Минаж - “Tusa“
- Лучший поп-исполнитель: Little Mix
- Лучшая группа: BTS
- Лучший новый артист: Doja Cat
- Самая большая фанатская база: BTS
- Лучший латиноамериканский исполнитель: Karol G
- Лучший рок-исполнитель: Coldplay
- Лучший хип-хоп исполнитель: Карди Б
- Лучший в электронике: Дэвид Гетта
- Лучшая альтернатива: Хейли Уильямс
- Лучшее видео во имя добра: H.E.R. - “I Can’t Breathe“
- Лучший PUSH-исполнитель: YUNGBLUD
- Лучший онлайн-концерт: BTS BANG BANG CON - The Live
Ранее стали известны имена всех победителей Billboard Music Awards 2020.
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