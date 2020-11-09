MTV European Music Awards 2020: Названы все победители премии

Узнайте, кто стал триумфатором музыкальной премии MTV European Music Awards (MTV EMA) в 2020 году.

В ночь на 9 ноября состоялась 37-я церемония вручения престижной музыкальной премии MTV European Music Awards 2020 (MTV EMA 2020). В этом году мероприятие прошло в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Артисты записывали свои выступления из разных стран мира. Для этого организаторы премии создали виртуальный стадион. Трансляция велась из Лондона и Будапешта.

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Триумфатором MTV European Music Awards 2020 стал мегапопулярный корейский бойз-бенд BTS. Группа получила четыре награды - в номинациях “лучшая песня“, “лучшая группа“, “лучший онлайн-концерт“ и “самая большая фанатская база“.

MTV EUROPEAN MUSIC AWARDS 2020: СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

Лучшее видео: DJ Khaled feat. Дрейк - Popstar

DJ Khaled feat. Дрейк - Popstar Лучший артист: Леди Гага

Леди Гага Лучшая песня: BTS - “Dynamite“

BTS - “Dynamite“ Лучшее сотрудничество: Karol G feat. Ники Минаж - “Tusa“

Karol G feat. Ники Минаж - “Tusa“ Лучший поп-исполнитель: Little Mix

Little Mix Лучшая группа: BTS

BTS Лучший новый артист: Doja Cat

Doja Cat Самая большая фанатская база: BTS

BTS Лучший латиноамериканский исполнитель: Karol G

Karol G Лучший рок-исполнитель: Coldplay

Coldplay Лучший хип-хоп исполнитель: Карди Б

Карди Б Лучший в электронике: Дэвид Гетта

Дэвид Гетта Лучшая альтернатива: Хейли Уильямс

Лучшее видео во имя добра: H.E.R. - “I Can’t Breathe“

H.E.R. - “I Can’t Breathe“ Лучший PUSH-исполнитель: YUNGBLUD

YUNGBLUD Лучший онлайн-концерт: BTS BANG BANG CON - The Live

Ранее стали известны имена всех победителей Billboard Music Awards 2020.

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