Сериал "Швидка" на НЛО TV: Когда состоится премьера нового сезона

Телеканал НЛО TV объявил дату выхода третьего сезона сериала "Швидка" и рассказал о новом персонаже.

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9 ноября в 19:00 на телеканале НЛО TV стартует новый сезон ситкома “Швидка“. Ещё больше экшена, больше качественного юмора, больше неожиданных сюжетных поворотов.

“В наших проектах мы всегда говорим о важном с юмором. “Швидка“ – не исключение. Хотим в очередной раз привлечь внимание к нашим медикам, которым, пожалуй, наиболее тяжело в это сложное для страны и мира время, и поддержать их легким юмором“, – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

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Кроме того, в новом сезоне появится секретный персонаж, о котором создатели пока ничего не рассказывают. Единственное, что известно, что его сыграл актёр Сергей Петько.

“Новый сезон вас точно удивит! Мы провели титаническую работу над сценариями, усилили и без того отличную сценарную группу новыми, талантливыми авторами. Конечно, не обошлось без сложностей – подготовка к съемкам впервые проводилась онлайн, а сам съемочный процесс пришлось перенести на два месяца. Пандемия сильно усложнила нам жизнь. Тем не менее, на съемках, как всегда, царила очень тёплая атмосфера и была масса веселых историй“, – делятся режиссёр-постановщик сериала Александр Богданенко и продюсер Вячеслав Дергачёв.

Смотрите новый сезон ситкома “Швидка“ по будням в 19:00 на НЛО TV.

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