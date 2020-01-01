Вдова Шона Коннери рассказала о его последних месяцах жизни

Мишелин Рокбрюн рассекретила, чем были омрачены последние месяцы жизни Шона Коннери.

В субботу, 31 октября, умер первый актер, сыгравший Джеймса Бонда. Шон Коннери ушел из жизни в возрасте 90 лет в своем доме на Багамах. Вдова знаменитости, 91-летняя художница Мишелин Рокбрюн рассказала, как прошли последние месяцы жизни Коннери.

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В интервью для издания Daily Mail Мишелин призналась, что последние дни Шона были омрачены болезнью. Исполнитель роли агента 007 страдал от деменции. По словам Рокбрюн, Шон умер во сне.

“Для него это не было жизнью. Он не мог выразить себя. По крайней мере, он умер во сне, и это было так спокойно. Я была с ним все время, а он просто ускользнул. Это было то, чего он хотел“, - поделилась супруга Коннери.

Также Мишелин, которая была женой актера 45 лет, призналась, что ей будет тяжело учиться жить без мужа.

“Он был замечательным, и у нас была прекрасная совместная жизнь. Он был образцовым мужем. Я знаю, что без него будет очень тяжело. Но это не могло длиться вечно, и он ушел мирно“, - сказала художница.

Кроме того, Рокбрюн сообщила, что что тело Коннери будет кремировано, но пока неизвестно, вернется ли его прах на родину в Шотландию.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни “Девушка Бонда“ Хонор Блэкман.

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