Обмен партнерами и костюмы в стиле Хэллоуина: Чем удивит десятый эфир "Танців з зірками 2020"
В воскресенье, 1 ноября, зрителей телеканала “1+1“ ждет драматический выпуск сезона - в десятом прямом эфире главного танцевального шоу звездные пары обменяются партнерами и преобразятся в мистических героев.
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Традиционно в десятом эпизоде шоу “Танці з зірками“ участники обмениваются своими танцевальными партнерами. В это воскресенье эфир будет посвящен Хэллоуину, поэтому они не только будут танцевать на паркете с новыми партнерами, но и преобразятся в яркие и мистические образы. Каждая пара с помощью танца расскажет свою историю отношений на паркете.
Санта Димопулос выйдет на паркет с партнером Надежды Мейхер Кириллом Васюком. Пара превратится в образы горничной и швейцара и исполнят фристайл.
Надежда Мейхер вместе с Максом Леоновым примеряют на себя образы мистера и миссис Дракулы и станцуют венский вальс.
Ольга Фреймут в образе ведьмы попытается покорить фокстрот с Дмитрием Дикусаром, который в прошлом эфира вернулся в проект, чтобы временно заменить Дмитрия Жука.
Юлия Санина будет танцевать с Ильей Падзиной фьюжн в образах Ангела и Демона.
Сергей Мельник вместе с Яной Цыбульской преобразятся в вампиров и исполнят танго.
А Сергей Танчинец будет поражать квикстепом вместе с Аделиной Дели в образах безумных клоунов.
Судьи проекта тоже удивят зрителей своими перевоплощениями: Григорий Чапкис примеряет на себя образ графа Дракулы, Влад Яма - образ Франкенштейна, а Екатерина Кухар - медсестры Милдред Рэтчед.
Спецгостем вечера станет певец KHAYAT. А победительница первого обновленного сезона “Танців з зірками“ Наталья Могилевская в это воскресенье будет судьей-джокером.
У десятому прямому ефірі на тебе чекає багато сюрпризів і один з них – спеціальний виступ українського співака і випускника шоу #голоскраїни KHAYAT (@ado.khayat). Не пропусти телепрем’єру нового ліричного хіта артиста «Темно» у «Містичний вечір» на паркеті #танціззірками вже цієї неділі о 21:00 в ефірі 1+1 🔥
Переможниця першого оновленого сезону шоу Наталія Могилевська (@nataliya_mogilevskaya) цієї неділі стане суддею-джокером 🎉 Співачка приєднається до трійки суддів і оцінюватиме виступи учасників. Як думаєш, у який хелловінський образ у Містичний вечір на #танціззірками перевтілиться Наталія?
Как прошел девятый эфир шоу “Танці з зірками 2020“ можно посмотреть здесь.
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