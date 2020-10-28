В новом выпуске "Танців з зірками 2020" звезды обменяются партнерами и преобразятся в загадочных героев на паркете.

Обмен партнерами и костюмы в стиле Хэллоуина: Чем удивит десятый эфир "Танців з зірками 2020" Пресс-служба

В воскресенье, 1 ноября, зрителей телеканала “1+1“ ждет драматический выпуск сезона - в десятом прямом эфире главного танцевального шоу звездные пары обменяются партнерами и преобразятся в мистических героев.

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Традиционно в десятом эпизоде ​​шоу “Танці з зірками“ участники обмениваются своими танцевальными партнерами. В это воскресенье эфир будет посвящен Хэллоуину, поэтому они не только будут танцевать на паркете с новыми партнерами, но и преобразятся в яркие и мистические образы. Каждая пара с помощью танца расскажет свою историю отношений на паркете.

Санта Димопулос выйдет на паркет с партнером Надежды Мейхер Кириллом Васюком. Пара превратится в образы горничной и швейцара и исполнят фристайл.

Надежда Мейхер вместе с Максом Леоновым примеряют на себя образы мистера и миссис Дракулы и станцуют венский вальс.

Ольга Фреймут в образе ведьмы попытается покорить фокстрот с Дмитрием Дикусаром, который в прошлом эфира вернулся в проект, чтобы временно заменить Дмитрия Жука.

Юлия Санина будет танцевать с Ильей Падзиной фьюжн в образах Ангела и Демона.

Сергей Мельник вместе с Яной Цыбульской преобразятся в вампиров и исполнят танго.

А Сергей Танчинец будет поражать квикстепом вместе с Аделиной Дели в образах безумных клоунов.

Судьи проекта тоже удивят зрителей своими перевоплощениями: Григорий Чапкис примеряет на себя образ графа Дракулы, Влад Яма - образ Франкенштейна, а Екатерина Кухар - медсестры Милдред Рэтчед.

Спецгостем вечера станет певец KHAYAT. А победительница первого обновленного сезона “Танців з зірками“ Наталья Могилевская в это воскресенье будет судьей-джокером.

Как прошел девятый эфир шоу “Танці з зірками 2020“ можно посмотреть здесь.