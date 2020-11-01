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"Танці з зірками 2020": Кто ушел из шоу в вечер Хэллоуина

Спецтема: Танцы со звездами 2020
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В десятом выпуске "Танців з зірками 2020" звезды обменялись партнерами и преобразились в загадочных героев на паркете.
"Танці з зірками 2020": Кто ушел из шоу в вечер Хэллоуина
"Танці з зірками 2020": Кто ушел из шоу в вечер Хэллоуина
instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 1 ноября, на телеканале “1+1“ вышел десятый эфир танцевального шоу “Танці з зірками 2020“, который был посвящен Хэллоуину. На этот раз участники обменились своими танцевальными партнерами. В роли четвертого члена жюри выступила победительница первого обновленного сезона “Танців з зірками“ Наталья Могилевская. А ведущими балкона стали участники прошлых сезонов Людмила Барбир и Руслан Сеничкин, а также звезды канала 1+1 Егор Гордеев и Неля Шовкопляс.

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Первой вышла на паркет Санта Димопулос с партнером Надежды Мейхер Кириллом Васюком. Пара в образах горничной и швейцара исполнили фристайл. За свой номер они получили 37 баллов.

Сергей Мельник вместе с Яной Цыбульской преобразились в вампиров и станцевали танго. Танец пары судьи оценили в 38 баллов.

Юлия Санина станцевала с Ильей Падзиной фьюжн в образах Ангела и Демона. Судьи поставили им 38 баллов.

Надежда Мейхер вместе с Максом Леоновым примеряли на себя образы мистера и миссис Дракулы и станцевали венский вальс. Судьи поставили им 39 баллов.

Сергей Танчинец исполнил квикстеп вместе с Аделиной Дели в образах безумных клоунов. За танец пара получила 35 баллов.

Ольга Фреймут в образе ведьмы исполнила фокстрот с Дмитрием Дикусаром, который в прошлом эфира вернулся в проект, чтобы временно заменить Дмитрия Жука. Их выступление оценили в 35 баллов. 

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Кроме того, в это воскресенье, впервые на проекте состоялся танцевальный батл. На паркет выходили по две пары и одновременно танцевали ча-ча-ча и джайв. Санина и Дикусар получили в батле 37 и 38 баллов, Сергей Мельник и Аделина Дели - 35 и 36 баллов, Фреймут и Падзина - 31 и 29 баллов, Танчинец и Цибульская 36 и 34 балла, Димопулос и Леонов - 40 и 39 баллов, а Мейхер и Васюк - 40 и 39 баллов.

Результаты десятого эфира “Танців з зірками 2020“: 

Судьи проекта тоже удивили зрителей своими перевоплощениями: Григорий Чапкис примерял образ графа Дракулы, Влад Яма - образ Франкенштейна, а Екатерина Кухар - медсестры Милдред Рэтчед.

Спецгостем вечера стал финалист Нацотбора на “Евровидение 2020“, певец KHAYAT. Он исполнил на паркете свой новый трек “Темно“.

Также на паркете выпустила Наталья Могилевская. Вместе с домом блогеров Ulove Home она исполнила свой легендарный хит “Місяць“. Отметим, что в ярком номере исполнительница сыграла свадьбу с Дракулой, роль которого исполнил Григорий Чапкис.

В конце эфира состоялось шоу результатов. По сумме судейского и зрительского голосования в зону риска попали пары Сергей Мельник и Аделина Дели и Ольга Фреймут и Илья Падзина. Однако меньше баллов было у Ольги Фреймут и Ильи Падзины. Именно они покинули “Танці з зірками 2020“ в десятом выпуске.

Как прошел девятый эфир шоу “Танці з зірками 2020“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Танці з зірками 2020, Танці з зірками 2020 смотреть онлайн
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Источник: Ivonа bigmir)net

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