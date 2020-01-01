UKRSIBBANK приглашает на семинары онлайн "Women in business" для развития женского предпринимательства

Узнайте, как поучаствовать в уникальном специальном обучающем курсе "Women in business".

UKRSIBBANK BNP Paribas Group приглашает женщин, стремящихся открыть свой бизнес или достичь новых вершин, поучаствовать в уникальном специальном обучающем курсе в Интернете.

К вашим услугам сразу пять бесплатных семинаров «Women in business» в режиме онлайн. Чтобы поучаствовать, достаточно зарегистрироваться на сайте.

Трансляции будут полезны и интересны женщинам, у которых в приоритете профессиональный рост, мы обеспечим вас знаниями, позволяющими стать экспертом в таких направлениях работы:

Как создать сплоченную команду - вовлеченность и мотивация, 10 ноября

Управление фирмой - современные тенденции, подходы, инновации, 17 ноября

Масштабирование бизнеса в новых реалиях, 24 ноября

Интернет-маркетинг - есть ли жизнь без цифровой сети, 1 декабря

Вечная дилемма - развитие бизнеса и баланс в личной жизни, 10 декабря

Зарегистрироваться на семинары можно на сайте банка.

Все семинары запланированы онлайн, поэтому каждая участница может посмотреть видео в удобном месте, используя телефон, планшет или компьютер. Дополнительно будет работать чат для вопросов лекторам, профессиональным бизнесменам.

На сегодня в Украине женщины являются владелицами и руководительницами только в 25-26% компаний малого и среднего бизнеса. Это соответствует мировым показателям.

Впрочем, этого недостаточно, ведь гендерный баланс делает организацию бизнеса более качественной.

Около 70% женщин утверждают, что хотели бы заниматься своим делом, а не работать на другого человека. Препятствием между ими и мечтой становятся дефицит знаний в области менеджмента, планирования, построения стратегий, маркетинга. Кроме того, женщинам не хватает и уверенности в своих силах, они задаются вопросом, можно ли совмещать бизнес и семью?

«Чтобы помочь женщинам развивать свой предпринимательский потенциал, чтобы они использовали свой талант, навыки, творческий подход ради лучшего будущего как своего, так и экономики Украины в целом, UKRSIBBANK разработал программу “Women in Business “, - рассказывает Янина Ольховская, директор по коммуникациям, корпоративной социальной ответственности и вовлеченности UKRSIBBANK BNP Paribas Group. - Ведь история знает немало ярких примеров, когда талантливые предпринимательницы достигали успеха в бизнесе, начиная лишь с идеи развиваться».

Как часть международной финансовой Группы BNP Paribas UKRSIBBANK остается активным промоутером устойчивого развития и гендерного равенства. Банк организовывает множество мероприятий, нацеленных на помощь женщинам, стремящимся начать путь к своему бизнесу. На начальном этапе очень важно иметь своего помощника, которым станет для вас обучающий курс “Women in business“.

Напомним, UKRSIBBANK основал программу поддержки женского предпринимательства «Женщины в бизнесе» в прошлом году, и уже в этом году Глобальный Договор ООН в Украине включил программу банка “Women in business“ в Добровольный национальный отчет по достижению Целей устойчивого развития. Для банка важно, чтобы бизнес положительно влиял на общество, окружающую среду.

При создании программы «Женщины в бизнесе» UKRSIBBANK сконцентрировался на трех важных направлениях. Во-первых, информационная поддержка. Во-вторых, психологическая подготовка. В-третьих, помощь в развитии бизнеса и финансирования. В ближайшем будущем женщины смогут воспользоваться специально разработанным нашими специалистами пакетом услуг для обслуживания на максимальном уровне. Женщины смогут получить как традиционные услуги, так и индивидуальные предложения.

В рамках программы «Женщины в бизнесе» UKRSIBBANK является постоянным партнером ключевых мероприятий, направленных на поддержку и развитие женщин. UKRSIBBANK поддерживает Европейскую тематическую олимпиаду для девочек, Конгресс ООН HeForShe , Женский клуб European Business Association и другие.