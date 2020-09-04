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"Sexy": Верка Сердючка выпустила долгожданный мини-альбом

Комментариев: 1
Слушай музыкальную новинку от звезды "Евровидения" Верки Сердючки!
"Sexy": Верка Сердючка выпустила долгожданный мини-альбом
"Sexy": Верка Сердючка выпустила долгожданный мини-альбом
instagram.com/v_serduchka

В пятницу, 4 сентября, популярный украинский исполнитель, продюсер и композитор Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, объявил о выходе нового мини-альбома.

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Пластинка участницы “Евровидения 2007“ получила название “Sexy“. В трек-лист мини-альбома Сердючки вошли хорошо известная слушателю песня “Make It Rain Champagne“, а также свежие треки “Swedish Lullaby“, “Disco Kicks“ и “Sexy“. Отметим, что это первый альбом Верки за 12 лет. Предыдущая пластинка “Doremi doredo“ вышла еще в 2008 году.

  • Верка Сердючка - “Make It Rain Champagne“:

  • Верка Сердючка - “Swedish Lullaby“:

  • Верка Сердючка - “Disco Kicks“:

  • Верка Сердючка - “Sexy“:

Ранее Данилко признался, что у него был роман с коллегой.

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Теги: Верка Сердючка
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
АлександрУсик  (аноним)  04.09.2020, 15:47
Оценка:  0
АлександрУсик
Вместе с Верой поедем в родную нам Россию. Верка будет выступать в Саранске или Мухосранске, а я, на пол ставки, в школе физруком.
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