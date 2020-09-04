"Sexy": Верка Сердючка выпустила долгожданный мини-альбом
В пятницу, 4 сентября, популярный украинский исполнитель, продюсер и композитор Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, объявил о выходе нового мини-альбома.
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Пластинка участницы “Евровидения 2007“ получила название “Sexy“. В трек-лист мини-альбома Сердючки вошли хорошо известная слушателю песня “Make It Rain Champagne“, а также свежие треки “Swedish Lullaby“, “Disco Kicks“ и “Sexy“. Отметим, что это первый альбом Верки за 12 лет. Предыдущая пластинка “Doremi doredo“ вышла еще в 2008 году.
- Верка Сердючка - “Make It Rain Champagne“:
- Верка Сердючка - “Swedish Lullaby“:
- Верка Сердючка - “Disco Kicks“:
- Верка Сердючка - “Sexy“:
Ранее Данилко признался, что у него был роман с коллегой.
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