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Что посмотреть осенью: ТОП-10 самых ожидаемых фильмов

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Смотрите подборку голливудских и украинских киноновинок.
Что посмотреть осенью: ТОП-10 самых ожидаемых фильмов
Что посмотреть осенью: ТОП-10 самых ожидаемых фильмов
kinoafisha.ua

Осень 2020 знаменуется в киноиндустрии сезоном громких премьер. Ведь многие долгожданные фильмы были перенесены на осень из-за пандемии коронавируса. И теперь, наконец-то, зрители смогут встретиться с новыми персонажами и уже полюбившимися героями.

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Ivona собрала десять самых ожидаемых премьер осени 2020. Мы увидим новые экранизации комиксов Marvel и DC Comics, очередное расследование Эркюля Пуаро, анимационную ленту от Disney, а также несколько украинских картин, которые сделают вашу осень увлекательной.

  • Мулан

Премьера в Украине: 10 сентября

Сюжет: Император Китая издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды армии для борьбы с Северными захватчиками. Молодая девушка Мулан решила притвориться мужчиной, чтобы пойти на войну вместо больного отца. Вскоре она прославится как лучший воин в истории своей страны.

Мулан – смотреть трейлер:

  • Гренландия

Премьера в Украине: 17 сентября

Сюжет: К Земле летят осколки огромной кометы. Конец света кажется неизбежным. И единственное место, где можно спрятаться от катастрофы - это бункер в Гренландии. Джон, его жена и сын отправляются туда. Однако на их пути к спасению не только осколки кометы, но и паника людей, которые сошли с ума от страха.

Гренландия – смотреть трейлер:

  • Чудо-женщина 1984

Премьера в Украине: 1 октября

Еще одна экранизация о приключениях Чудо-Женщины на основе комиксов DC Comics. В 1980-х годах ей придется иметь дело с новыми противниками: Максом Лордом и Гепардой.

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Бизнесмен Максвелл Лорд с помощью археолога Барбары Энн Минервы пытается разыскать магические артефакты, чтобы обрести могущество подобно богу. Однажды один из артефактов превращает Минерву в Гепарду. Женщина желает отомстить бизнесмену за то, что с ней случилось. Лорд просит защиты у Дианы Принс и заверяет ее, что сможет воскресить Стива Тревора с помощью одного из артефактов.

Чудо-женщина 1984 – смотреть трейлер:

  • Смерть на Ниле

Премьера в Украине: 22 октября

Сюжет: После событий в “Восточном экспрессе“ Эркюль Пуаро отправляется в Египет. Во время круиза по Нилу ему вновь придется вести расследование. На лайнере случится загадочное убийство. Среди пассажиров много подозреваемых и у каждого из них свой мотив для преступления.

Смерть на Ниле -  смотреть трейлер:

  • Черная вдова

Премьера в Украине: 5 ноября

Сюжет: Новый фильм от Marvel раскроет нам историю бывшего агента КГБ Наташи Романовой до того, как она попала в команду “Мстителей“. После событий фильма “Первый мститель: Противостояние“ девушка сталкивается с опасным заговором. Чтобы победить противников, ей нужно будет разобраться со своим прошлым.

Черная вдова – смотреть трейлер:

  • 007: Не время умирать

Премьера в Украине: 12 ноября

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Сюжет: Джеймс Бонд покинул службу в МИ-6 и переехал жить на Ямайку. Однако ему пришлось перервать безмятежную жизнь после просьбы его старого друга Феликса Лейтера из ЦРУ. Агенту 007 нужно разыскать и спасти пропавшего ученого.

007: Не время умирать – смотреть трейлер:

  • Душа

Премьера в Украине: 19 ноября

Сюжет: Преподавателю музыки в средней школе и любителю джаза Джо Гарднеру удается договориться о выступлении на сцене джазового клуба. Однако по дороге домой с ним случается несчастный случай. Душа Джо отделяется от тела и переносится к месту, где собираются все души перед тем, как отправиться к новорожденному ребенку.

Душа – смотреть трейлер:

  • Сказки старого мельника

Премьера в Украине: 24 сентября

Сюжет: Старый мельник рассказывает детям сказку у костра. Сказка повествует о Коле, который отправляется к пану Адаму, чтобы научить грамоте его дочь Кристину. Но поселок, куда направлялся парень, захватила нечистыми сила. А пан Адам оказался в плену. Коле и Кристине предстоит вместе спасти земли от нечисти.

Сказки старого мельника - смотреть трейлер:

  • Тарас. Возвращение

Премьера в Украине: 24 сентября

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Сюжет: В фильме покажут последние месяцы пребывания Тараса Шевченко в казахстанской ссылке. Украинского поэта помиловал лично царь Александр II. Однако военное руководство Новопетровского форта не торопится уведомлять Тараса об этом.

Тарас. Возвращение – смотреть трейлер:

  • Крепость Хаджибей

Премьера в Украине: 15 октября

Сюжет: 18 век, разгар русско-турецкой войны. На стороне османов воюют задунайские казаки. В их руки попадает ценная информация, передать которую в Стамбул поручают казаку Андрею. Но для этого ему надо освободить из крепости Хаджибей отца своей возлюбленной - турецкой красавицы Фатимы.

Крепость Хаджибей – смотреть трейлер:

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Теги: фильмы 2020 года, фильмы 2020, что посмотреть, премьеры 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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