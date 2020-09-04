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Tayanna рассказала, почему рассталась с любимым

Комментариев: 2
Певица Tayanna раскрыла подробности личной жизни.
Tayanna рассказала, почему рассталась с любимым
Tayanna рассказала, почему рассталась с любимым
Пресс-служба

Певица Tayanna рассказала в программе “Зірковий шлях“ на канале “Украина“, почему ее сердце снова свободно.

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Певица Tayanna недавно призналась, что снова влюблена, кто этот мужчина, и почему у них не сложились отношения, звезда рассказала на канале “Украина“.

“Этот мужчина – друг моего дизайнера. К сожалению, у мужчины, который был со мной, совсем другие приоритеты в жизни, – поделилась Tayanna в программе “Зірковий шлях“. – Поэтому мы немного не сошлись характерами, вот и все“.

По словам певицы, они были вместе около года.

“Сначала мы встречались, потом и жили вместе“, – сказала Tayanna в интервью для канала “Украина“.

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Сегодня сердце звезды занято только любовью к самому близкому человеку. У певицы подрастает 8-летний сын, который ее во всем поддерживает. Мальчик в этом году пошел в третий класс.

“У нас частная школа, и у него в классе около 10 детей. Поэтому они будут рассажены по нормативам, будут сидеть через парту, не слишком близко. И будут приходить в школу в маске, уходить из школы в маске. И всех превентивных мер поддерживаться“, - поделилась подробностями обучения сына в условиях пандемии певица в программе “Зірковий шлях“, которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая.

Напомним, ранее TAYANNA показала счастливые кадры с младшими братьями.

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Теги: TAYANNA
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.09.2020, 15:18
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гость  (аноним)  04.09.2020, 14:10
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Не захотел башлять за говнотворчество этой буратины, вот и не срослось
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