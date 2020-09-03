Певица Тина Кароль позировала для украинского Vogue.

Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии для известного глянца instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница и ведущая шоу “Танці з зірками 2020“ Тина Кароль стала главной героиней сентябрьского номера популярного журнала Vogue. Артистка снялась в пикантной фотосессии.

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Несколько кадров из фотосъемки было опубликовано на официальных страницах Кароль и Vogue UA в Инстаграм. Тина примеряла несколько смелых образов от Dior, Saint Laurent, Miu Miu и Brandon Maxwell. На одном из фото певица позировала на кровати без нижнего белья, прикрывшись простыней.

Отмечается, что съемки прошли в Нью-Йорке. Автором кадров выступил фотограф Грег Суолс, который ранее работал с Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кэти Перри.

Ранее Тина Кароль случайно рассекретила, как выглядит сын Осадчей и Горбунова.

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