Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии для известного глянца
Популярная украинская исполнительница и ведущая шоу “Танці з зірками 2020“ Тина Кароль стала главной героиней сентябрьского номера популярного журнала Vogue. Артистка снялась в пикантной фотосессии.
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Несколько кадров из фотосъемки было опубликовано на официальных страницах Кароль и Vogue UA в Инстаграм. Тина примеряла несколько смелых образов от Dior, Saint Laurent, Miu Miu и Brandon Maxwell. На одном из фото певица позировала на кровати без нижнего белья, прикрывшись простыней.
Отмечается, что съемки прошли в Нью-Йорке. Автором кадров выступил фотограф Грег Суолс, который ранее работал с Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кэти Перри.
Тина Кароль стала главной звездой сентябрьского номера @vogue_ukraine ! Журнал уже в продаже! Photo: Greg Swales @gregswalesart Style: @anyaziourova Hair: @riadazar9 @artdeptagency Make-up: @natastrilchuk Nail: @mvk.ua Producer: @alexeyg, @agpnyc (c) @vogue_ukraine, New-York, 2020 #tinakarol #тинакароль
Свершилось! Тина Кароль стала главной звездой сентябрьского номера @vogue_ukraine ! Журнал уже в продаже! Photo: Greg Swales @gregswalesart Style: @anyaziourova Hair: @riadazar9 @artdeptagency Make-up: @natastrilchuk Nail: @mvk.ua Producer: @alexeyg, @agpnyc (c) @vogue_ukraine, New-York, 2020 #tinakarol #тинакароль
Співачка Тіна Кароль @tina_karol — головна героїня вересневого номера Vogue UA. Цього року вона відзначає 15-річчя музичної кар’єри, а 18 вересня виходить новий альбом співачки «Знайти своїх». У відвертому інтерв’ю Vogue UA Тіна розповіла не тільки про нову музику, а й про те, що полюбляє робити у власному саду, коли з попдіви перетворюється на звичайну жінку; як доглядає за собою та що думає її 13-річний син Веня про популярність мами. Знімання з Тіною для вересневого номера ми провели в Нью-Йорку. Його автор — фотограф Грег Суолс, якому позували Кім Кардаш’ян, Кайлі Дженнер і Кеті Перрі, а стиліст — Ганна Зюрова. В образах Dior, Saint Laurent, Miu Miu і Brandon Maxwell Тіна, жінка-вамп української попсцени, почувалася легко й невимушено. Photo: Greg Swales @gregswalesart Style: Anya Ziourova @anyaziourova Hair: Riad Azar @riadazar9 @artdeptagency Makeup: Natasha Strilchuk @natastrilchuk Producers: Alexey Galetskiy @alexeyg, Ryan Fahey @AGPNYC Photographer assistants: Jana Schuessler, Casey Franklin Stylist assistant: Alexa Levine Interview: Darya Slobodianyk @daryaslobodianyk
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