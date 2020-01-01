ALYOSHA представила саундтрек к сериалу “Сага” - видео

Премьера 12 серийной истории состоится в октябре на телеканале “Украина”.

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В своей новой работе ALYOSHA фокусирует внимание на силе слова. Как отметила артистка, песня “Птаха”, которая войдет в ее будущий лонг-плей, сразу родилась как саундтрек. Но картина, идея которой была бы созвучна с содержанием сингла, нашлась не сразу. Поэтому его релиз состоялся через четыре года с момента написания.

“Содержание сериала “Сага” резонирует с содержанием, что я вложила в трек. Песня по эмоциям, глубине и пониманию в унисон сопровождает сюжетную линию сериала. Помните, наша жизнь зависит от каждой мысли, каждого слова, каждого действия. И они имеют свои последствия”, — прокомментировала ALYOSHA.

“Наша команда долго искала саундтрек для промокампании “Саги”. Несмотря на огромное количество современных и уже классических украинских композиций, достаточно сложно было найти песню, которая по глубине, искренности и по масштабу эмоций была бы созвучна нашей киноленте. Когда мы услышали “Птаха”, то сразу поняли, что эта композиция — идеальное дополнение для видеоряда “Саги”. “Птаха” — это не только красивое украинское пение, это украинская душа, чувственность и способность любить несмотря ни на что», — рассказывает промо-директор канала «Украина» Светлана Бережная.

Напомним, в прошлом году телеканал “Украина“ анонсировал съемки сериала “Сага”. При поддержке Министерства культуры производством картины по заказу канала занималась кинокомпания “Три-Я-Да Продакшн”. В сериале зрители станут свидетелями ключевых событий украинской истории с 1914 по 2014 через призму жизни семьи Козак. Шесть поколений одной семьи спустя годы измен, обид и боли пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

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Режиссером ленты выступил Дмитрий Лактионов, оператором-постановщиком Михаил Марков. В съемках приняли участие выдающиеся актеры: Ада Роговцева, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Игорь Пазич, Яков Кучеревский и другие.

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, как снимают сериалы.

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