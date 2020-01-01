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"С детства знаю, как заработать деньги": GENA VITER провел первый платный концерт в 5 лет

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Украинский певец GENA VITER поделился воспоминаниями о первом гонораре.
"С детства знаю, как заработать деньги": GENA VITER провел первый платный концерт в 5 лет
"С детства знаю, как заработать деньги": GENA VITER провел первый платный концерт в 5 лет
Пресс-служба

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Украинский певец и телеведущий GENA VITER  на сьемках комедийного “DIZEL show“  рассказал, как заработал свой первый в жизни гонорар. Маленький  Генадий спел новогоднюю песенку на детском празднике и получил свой первый денежный гонорар 5 рублей. 

GENА VITER : “Я с детства знаю, как заработать деньги и уверен, что комерческий успех проекта, напрямую зависит от качества и высокого уровня реализации идей. Первый  гонорар я заработал в пять лет в детском саду, спев новогоднюю песню, с тех пор я стараюсь заниматься тем, что мне нравится, кстати неразменный пять рублей я храню дома по сей день. Верю, что они приносят удачу“.

GENA VITER в детстве
GENA VITER в детстве
Пресс-служба

GENA VITER в детстве
GENA VITER в детстве
Пресс-служба

Ранее Gena VITER представил во Львове свою версию легендарного украинского хита.

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Теги: Gena VITER
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Источник: Ivоna bigmir)net

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