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Группе "ВИА Гра" - 20 лет: Как сейчас выглядят бывшие участницы (фото)

Комментариев: 12
3 сентября культовой украинской группе "ВИА Гра" исполняется 20 лет.
Группе "ВИА Гра" - 20 лет: Как сейчас выглядят бывшие участницы (фото)
Группе "ВИА Гра" - 20 лет: Как сейчас выглядят бывшие участницы (фото)
instagram.com/viagra_officially

Сегодня, 3 сентября, одна из самых популярных женских групп современности отмечает юбилей. Ровно 20 лет назад состоялся первый показ дебютного клипа группы“ВИА Гра“ - “Попытка № 5“. 

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За свою историю коллектив сменил 19 составов, а продюсеры неоднократно говорили о возможном распаде трио. Однако “ВИА Гра“ продолжает свой творческий путь и по сей день радует фанов новыми треками.

По случаю дня рождения группы Ivona предлагает узнать, как сейчас выглядят экс-солистки. Смотрите в нашей галереи современные фото всех бывших участниц “ВИА Гры“.

Напомним, что сейчас солистками легендарной “ВИА Гры“ являются Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.

Состав
Состав "ВИА Гры" в 2020 году
instagram.com/viagra_official

Ранее Алена Винницкая призналась, почему обратилась за помощью к психологу.

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Теги: ВИА Гра
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (12)
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гость  (аноним)  04.09.2020, 11:03
Оценка:  0
гость
кроме Винницкой и Лободы - все остальные обычные, бесполезные и бездарные членососки
гость  (аноним)  04.09.2020, 10:41
Оценка:  0
гость
Лобода - шлюха.
Зyрбаган    04.09.2020, 02:12
Оценка:  -21
Зyрбаган
Сейчас у очень многих тёлок клитор размерами с вялый член.Поэтому с уверенностью утверждать кто баба а кто мужик нельзя.То ли мутация то ли ещё какая херь.В общем песдец всему!
Редкий    04.09.2020, 01:40
Оценка:  -21
Редкий
Бля,ну как ещё могут выглядеть бабы после 30?!Жир где только можно,помятое ебло,обвисшие сиски,морщинистая жoпа.Правда сейчас эти все"достоинства" могут быть и у представительниц возрастной категории 20+.Поэтому неудивительно что импотентов и гомиков у нас всё больше!
barabooom    04.09.2020, 01:17
Оценка:  +2
barabooom
Первый состав сила...
Остальное - поток...
Lobzik1    04.09.2020, 00:41
Оценка:  +8
Lobzik1
поменяли обратно как же программа хочу в виа гру
гость  (аноним)  03.09.2020, 23:40
Оценка:  0
гость
Моргающий распердолил всех
гость  (аноним)  03.09.2020, 22:07
Оценка:  +1
гость
Девки давайте выпьем за Ваши письки. Всегда 37 градусов цельсия и никогда не ржавеет.
гость  (аноним)  03.09.2020, 20:19
Оценка:  0
гость
ПРОКАЦАПСКИЕ ПОТАСКУХИ В СБОРЕ
pусский  (аноним)  03.09.2020, 18:36
Оценка:  0
pусский
Старые шлюхи потускнели, а их пизды стали мягкими как дерьмо!
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