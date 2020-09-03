Группе "ВИА Гра" - 20 лет: Как сейчас выглядят бывшие участницы (фото)
Сегодня, 3 сентября, одна из самых популярных женских групп современности отмечает юбилей. Ровно 20 лет назад состоялся первый показ дебютного клипа группы“ВИА Гра“ - “Попытка № 5“.
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За свою историю коллектив сменил 19 составов, а продюсеры неоднократно говорили о возможном распаде трио. Однако “ВИА Гра“ продолжает свой творческий путь и по сей день радует фанов новыми треками.
По случаю дня рождения группы Ivona предлагает узнать, как сейчас выглядят экс-солистки. Смотрите в нашей галереи современные фото всех бывших участниц “ВИА Гры“.
Напомним, что сейчас солистками легендарной “ВИА Гры“ являются Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.
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