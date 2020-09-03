3 сентября культовой украинской группе "ВИА Гра" исполняется 20 лет.

Группе "ВИА Гра" - 20 лет: Как сейчас выглядят бывшие участницы (фото) instagram.com/viagra_officially

Сегодня, 3 сентября, одна из самых популярных женских групп современности отмечает юбилей. Ровно 20 лет назад состоялся первый показ дебютного клипа группы“ВИА Гра“ - “Попытка № 5“.

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За свою историю коллектив сменил 19 составов, а продюсеры неоднократно говорили о возможном распаде трио. Однако “ВИА Гра“ продолжает свой творческий путь и по сей день радует фанов новыми треками.

По случаю дня рождения группы Ivona предлагает узнать, как сейчас выглядят экс-солистки. Смотрите в нашей галереи современные фото всех бывших участниц “ВИА Гры“.

Напомним, что сейчас солистками легендарной “ВИА Гры“ являются Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.

Состав "ВИА Гры" в 2020 году instagram.com/viagra_official

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