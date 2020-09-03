В Италии стартовал 77-й Венецианский кинофестиваль

2 сентября состоялось торжественное открытие кинофестиваля в Венеции.

В Италии на острове Лидо стартовал 77-й “Венецианский кинофестиваль 2020“. Красная дорожка и торжественное открытие прошли вечером, 2 сентября. Кинофорум стал первым крупным фестивалем, который проводится в условиях пандемии коронавируса.

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Мероприятие продлится 10 дней. Закрытие кинофестиваля запланировано на 12 сентября. Отметим, что в этом году из-за COVID-19 создатели кинофорума покажут только около 60 картин. Показы пройдут в кинотеатрах, два из них - под открытым небом. А в крытых зданиях зрители будут находиться в масках. Перед входом им обязательно измеряют температуру. Кроме того, некоторые конференции и презентации будет проведены в режиме онлайн.

Венецианский кинофестиваль 2020 Getty Images

В 2020 году в конкурсную программу вошли 18 фильмов. Впервые за несколько лет европейских фильмов больше, чем американских и азиатских. Оценивать их будут такие деятели кинематографа, как голливудская актриса Кейт Бланшетт (председатель жюри) немецкий режиссер Кристиан Петцольд, американский актер Мэтт Диллон, звезда французского кино Людивин Санье, румынский кинорежиссер Кристи Пую, австрийский режиссер Вероника Франц, британский режиссер Джоанна Хогг, итальянский публицист и критик Никола Ладжойя. Главой жюри внеконкурсной программы “Горизонты“ стала французская кинорежиссер и сценарист Клэр Дени.

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Украинский кинематограф на “Венецианском кинофестивале 2020“ представлен одной кинолентой. В специальную программу “Международная неделя критиков“ попал фильм “Погані дороги“ Натальи Ворожбит.

Ivona предлагает вам ознакомиться со списком фильмов, которые вошли в основную конкурсную программу и в внеконкурсную программу “Горизонты“ Венецианского кинофестиваля.

Основная конкурсная программа Венецианского кинофестиваля 2020:

Между смертью (In Between Dying), реж. Хилал Байдаров;

Сестры Макалузо (Le Sorelle Macaluso), реж. Эмма Данте;

Мир грядущий (The World To Come), реж. Мона Фастфолд;

Новый мировой порядок (Nuevo Orden), реж. Мишель Франко;

Любовники (Lovers), реж. Николь Гарсиа;

Лайла в Хайфе (Laila in Haifa), реж. Амос Гитай;

Дорогие товарищи! (Dear Comrades), реж. Андрей Кончаловский;

Жена шпиона (Wife Of A Spy), реж. Кийоши Куросава;

Солнечные дети (Sun Children), реж. Маджид Маджиди;

Кусочки женщины (Pieces Of A Woman), реж. Корнель Мундруцо;

Мисс Маркс (Miss Marx), реж. Сузанна Никкьярелли;

Отче Наш (Padrenostro), реж. Клаудио Ноче;

Ноктюрн (Notturno), реж. Джанфранко Росси;

Никогда больше не пойдет снег (Never Gonna Snow Again), реж. Малгожата Шумовская, Михал Энглерт;

Ученик (The Disciple), реж. Чайтанья Тамхане;

И завтра весь мир (And Tomorrow The Entire World), реж. Джулия фон Хайнц;

Кво вадис, Аида? (Quo Vadis, Aida?), реж. Ясмила Жбанич;

Земля кочевников (Nomadland), реж. Хлоя Чжао.

Внеконкурсная программа “Горизонты“:

Яблоки (Apples), реж. Кристор Никоу;

Третья Мировая война (La Troisi`eme Guerre), реж. Джованни Алои;

Веха (Milestone), реж. Иван Эр;

Бесплодная земля (The Wasteland), реж. Ахмад Бахрами;

Человек, продавший свою кожу (The Man Who Sold His Skin), реж. Каутер Бен Ханья;

Хищники (I Predatori), реж. Пьетро Кастеллитто;

Основное направление (Mainstream), реж. Джиа Коппола;

Genus Pan, реж. Лав Диас;

Zanka Contact, реж. Исмаель Эль Ираки;

Война и мир (Guerra E Pace), реж. Мартина Паренти, Массимо Д’Анольфи;

Ночь королей (La Nuit Des Rois), реж. Филипп Лакоте;

Печь (The Furnace), реж. Родерик Маккей;

Неосторожное преступление (Careless Crime), реж. Шахрам Мокри;

Газа, любовь моя (Gaza Mon Amour), реж. Тарзан Нассер, Араб Нассер;

Трагический лес (Selva Tragica), реж. Юлене Олайсола;

Нигде особенно (Nowhere Special), реж. Уберто Пазолини;

Слушай (Listen), реж. Ана Роша;

Лучшее еще впереди (The Best Is Yet To Come), реж. Ванг Цзин;

Желтый кот (Yellow Cat), реж. Адильхан Ержанов.

Напомним, что 2 сентября свой день рождения отметил голливудский актер Киану Ривз.

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