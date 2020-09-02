Екатерина Кухар и Александр Стоянов рассказали, за что платят своим детям

Звездные супруги Екатерина Кухар и Александр Стоянов рассекретили, как они поощряют сына и дочь.

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Звезды балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов рассказали в программе «Зірковий шлях», которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая на канале «Украина», как они поощряют своих детей.

Артист балета Александр Стоянов заключил договор с сыном Тимуром.

«Допустим, если Тимур подтянется сегодня 5 раз – он получает 10 гривен. Если на следующий день он сможет подтянуться 6 раз – получает еще 10 гривен, если 7 раз – еще столько же. То есть это плата за рекорд, – объяснил свою систему поощрения Александр Стоянов в программе «Зірковий шлях», - Тимур впервые сделал подъем-переворот. Деньги стимулируют. Раньше он набивал на ноге 25 раз. Я говорю ему: «Тим, фигня». За 3-4 дня, при мотивации деньгами, он дошел до 70. Такого результата у него не было в течение 2-3 месяцев. И так – во всем».

Но его систему поощрения вмиг нарушила жена и прима-балерина Екатерина Кухар.

«У меня есть шкаф, поверхность которого очень сильно испортили дети. Он был в детских наклейках. И когда я делала генеральную уборку, то с ужасом на них смотрела, потому что отодрать их было нереально. Я понимала, что это займет у меня полтора часа, – рассказала Екатерина Кухар на канале «Украина». – Но 50 гривен сделали волшебство. Дети замыли, следа не осталось. Вообще все идеально».

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Хотя, по словам Александра Стоянова, отодрать наклейки было нереально. Приходилось шкрябать и мыть. Поэтому результат удивил родителей.

«Катя, конечно, испортила мне всю схему. Я ее выстраивал все время, у меня был определенный прайс, – сказал артист балета Александр Стоянов в интервью для канала «Украина». – А тут пришла Катя и говорит: «50 гривен». Я спросил: «Мась, ты что, шутишь? Потом мне будут счета выставлять».

Но вот психологи не одобряют такую систему поощрения.

«Я бы советовала тем, кто мотивирует деньгами, переключиться на другие ценности, это гораздо лучше будет влиять на ребенка, – сказала кандидат психологических наук Светлана Арефния. – Во взрослом возрасте человек будет замечать свои желания, а не искать какую-то выгоду».

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