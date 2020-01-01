Звезда фильма "Свингеры" вспомнил о своем опыте похудения.

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Актер Михаил Кукуюк в своей работе создал амплуа героя-любовника. Причем, часто роли харизматичных и брутальных мачо он играет не только в кино, но и на сцене тетра. Для этого всегда нужно находиться в отличной физической форме. В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу «Без краватки» на канале НЛО TV Михаил признался, что однажды похудеть ему помогло… сломанное колено.

«Как я сбрасываю вес? Все очень просто. Для этого нужно на сцене, во время спектакля (когда ты набираешь вес) просто сломать себе колено. И жизнь тебе показывает, что суставы уже не те. И в больнице врач тебе ситуацию с лишним весом популярно объяснит, когда будет лечить твой сломанный сустав», – признался актер.

Михаил Кукуюк рассказал, как сломанное колено помогло ему похудеть Пресс-служба

Ранее сообщалось, что звезда фильма “Свингеры“ Анна Саливанчук родила второго ребенка.

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