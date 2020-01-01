Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Михаил Кукуюк рассказал, как сломанное колено помогло ему похудеть

Комментариев: 0
Звезда фильма "Свингеры" вспомнил о своем опыте похудения.
Михаил Кукуюк рассказал, как сломанное колено помогло ему похудеть
Михаил Кукуюк рассказал, как сломанное колено помогло ему похудеть
Пресс-служба

Читай также: Премьеры осени 2020: ТОП-10 самых ожидаемых сериалов

Актер Михаил Кукуюк в своей работе создал амплуа героя-любовника. Причем, часто роли харизматичных и брутальных мачо он играет не только в кино, но и на сцене тетра. Для этого всегда нужно находиться в отличной физической форме. В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу «Без краватки» на канале НЛО TV Михаил признался, что однажды похудеть ему помогло… сломанное колено.

«Как я сбрасываю вес? Все очень просто. Для этого нужно на сцене, во время спектакля (когда ты набираешь вес) просто сломать себе колено. И жизнь тебе показывает, что суставы уже не те. И в больнице врач тебе ситуацию с лишним весом популярно объяснит, когда будет лечить твой сломанный сустав», – признался актер.

Михаил Кукуюк рассказал, как сломанное колено помогло ему похудеть
Михаил Кукуюк рассказал, как сломанное колено помогло ему похудеть
Пресс-служба

Ранее сообщалось, что звезда фильма “Свингеры“ Анна Саливанчук родила второго ребенка

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Михаил Кукуюк, похудение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь