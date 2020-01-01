Радіо Ретро FM розігрує гроші у прямому ефірі!

Радіостанція запустила масштабну акцію, де тричі на день слухачі мають змогу отримати 250 грн або більше.

Цього літа радіостанція Ретро FM оновилася, аби нагадати слухачам, як це круто бути молодими. І завдяки цій фразі ви можете виграти гроші у прямому ефірі.

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Правила прості, вам необхідно зареєструватися у акції тут та слухати ефір радіостанції. Тричі на день у будь-який час ведучі телефонуватимуть учасникам і замість привітання, на слова «Привіт, це Ретро FM», слухачеві потрібно відповісти «Круто бути молодим». І все! Гроші ваші!

Якщо ведучі не отримають правильну відповідь, гроші переходять у наступну гру, і далі учасник може отримати 500 грн, 750 грн або ж 1000 грн.

Реєструйтеся та вигравайте гроші щодня у проекті «Круто гроші» на Ретро FM!

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