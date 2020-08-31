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Племянница Джулии Робертс объявила о беременности

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Актриса Эмма Робертс и ее бойфренд Гаррет Хедлунд впервые станут родителями.
Племянница Джулии Робертс объявила о беременности
Племянница Джулии Робертс объявила о беременности
Getty Images

Дочь актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс, актриса и фотомодель Эмма Робертс впервые станет мамой. О своей беременности 29-летняя артистка объявила на своей странице в Инстаграм.

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Звезда сериала “Американская история ужасов“ опубликовала подборку кадров, где она и ее бойфренд, 35-летний актер Гаррет Хедлунд запечатлены в домашней обстановке. Эмма продемонстрировала на камеру округлившийся животик в длинном белом платье с оголенными плечами. Робертс рассекретила, что ожидает на рождения сына.

“Я и двое моих любимых парней“, - подписала фото актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me...and my two favorite guys 💙💙

Допис, поширений Emma Roberts (@emmaroberts)

Ранее сообщалось, что певица Кэти Перри родила дочь актеру Орландо Блуму.

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Теги: Эмма Робертс
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Источник: Ivоna bigmir)net

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pусский  (аноним)  31.08.2020, 17:11
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