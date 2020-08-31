Ирина Федишин рассказала, благодаря кому она стала популярной

Украинская певица Ирина Федишин призналась, как пробилась в шоу-бизнес без денег.

В эксклюзивной рубрике «Звездные мамы» программы «Ранок з Україною» певица Ирина Федишин впервые рассказала о своей матери. В эфире канала «Украина» ведущие Мария Мельник и Григорий Герман узнали, кем могла стать Ирина Федишин, если бы не ее мама, и как женщина ночью шила дочке наряды и подрабатывала кассиром на ее концертах.

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Ирина Федишин так стремительно ворвалась в украинский шоу-бизнес, что многие до сих пор не могут разгадать ее феномен. Сейчас ее без преувеличения можно назвать самой продуктивной певицей Украины – за год она дает по 120, а то и больше концертов. И при этом имеет двоих детей. Но кажется, секрет успеха Ирины Федишин раскрыт – свой первый концерт Ирина дала в 4 года и не где-нибудь, а на свадьбе.

«Отец у нас профессиональный музыкант, но он также играл на свадьбах. Он ее взял с собой, поставил возле себя и собралась вся свадебная толпа, – вспоминает мама Ирины Федишин Леся Федишин в программе «Ранок з Україною». Позже девушка пела в детском коллективе, которым руководила ее мама. – В этом коллективе она была, как такой вожак, то есть была ведущей – всех ставила на сцену, все слова знала, кто за кем должен выступать».

Ирина Федишин с мамой instagram.com/irynafedyshyn

Но, несмотря на то, что дочери это приносило огромное удовольствие, папа не хотел, чтобы Ирина связывала свою жизнь с шоу-бизнесом – хотел, чтобы девочка стала шахматисткой. Тренеры предсказывали Ирине большое будущее в шахматах. И только мама чувствовала, что с дочкой что-то не так. Тогда она убедила отца записать 13-летнюю дочь на музыку и приобрести ей синтезатор. С этого момента для семьи начался новый квест – пробиться в шоу-бизнес без денег. А когда Ира в 19 лет вышла замуж, за продюсирование взялся ее муж Виталий. Родители, хоть и не могли помочь финансово, поддерживали дочь, как умели.

«Костюмы шили сами, концерты организовывали сами, по вечерам цепляли афиши, – рассказывает мама певицы. – Когда делали концерты, я стояла в дверях и собирала деньги. А уже потом, когда меня начали узнавать, то мы эту процедуру прервали, ведь было не очень хорошо, что мама Ирины Федишин стоит на входе».

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А все потому, что никому, кроме мамы, нельзя было доверить это важное дело. Но еще больше Ира благодарна маме за другое.

«Когда родились дети, я практически сразу вышла на сцену, а мама помогала мне с детьми», – комментирует Ирина Федишин в эфире канала «Украина».

Тем более, что любовь украинцев артистка завоевывала со сцены. На телевидение певицу стали приглашать позже. А сначала пришлось объездить с концертами всю Украину. Ирина отмечает – только благодаря родителям она могла работать и получить то, что имеет сейчас.

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