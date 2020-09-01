"Супермама": Участницей шоу станет победительница "Зважених та щасливіих 4"

Узнайте, чем удивит новое реалити-шоу "Супермама" с Дмитрием Карпачевым.

31 августа в 18:00 СТБ начнется премьерная неделя психологического реалити «Супермама». Четыре мамочки вновь посоревнуются за звание лучшей. Участницы отправятся друг к другу в гости, изучат особенности и методы воспитания в семье, а после – оценят своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий проекта Дмитрий Карпачев.

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С понедельника по четверг зрители увидят, как мамочки с разными взглядами на воспитание соревнуются за звание лучшей. Кто станет супермамой: дизайнер Анна, которая позволяет жить дочери-подростку по своим правилам, Ирина, которая с детства прививает ребенку любовь к прекрасному, строгая мама-ясновидящая Дали или победительница четвертого сезона «Зважені та щасливі» Юлия Науменко – узнаем совсем скоро.

"Супермама" Пресс-служба

Первой в гости приглашает Анна, мама 12-летней Луизы. Мама-дизайнер дает девочке полную свободу действий. Луиза живёт по своим правилам и ощущениям. По словам героини, это позволяет воспитать настоящую личность. Правда, из-за непростого характера дочери, маму часто вызывают в школу. Там Луиза может и нахамить, и сорвать урок, и даже подраться! Как быть с таким поведением подростка – расскажет Дмитрий Карпачев.

«Я супермамочка, потому что воспитываю личность. Самое главное – что я помогаю ей пройти этот сложный подростковый период. Глядя на мою Луизу, с ее характером, с ее стержнем и харизмой, я уверена, что она достигнет многого. 60% миллионеров вообще двоечниками были», - комментирует героиня.

"Супермама" Пресс-служба

Оценят ли такую позицию соперницы? И как прокомментирует методы воспитания Дмитрий Карпачев – смотрите в премьерном выпуске «Супермама», в 18:00 на СТБ.

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