Лилия Ребрик ярко отметила 8-летие дочери Дианы - фото

Ведущая Лилия Ребрик поделилась счастливыми кадрами с празднования дня рождения старшей дочери Дианы.

30 августа дочери ведущей программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» и актрисы Лилии Ребрик Диане исполнилось 8 лет. По этому поводу родители устроили для девочки невероятный праздник.

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Сотня воздушных шариков, яркий кэнди-бар, шоу мыльных пузырей и зажигательные танцы. 8-летняя Диана Дикая отметила свой День рождения незабываемым праздником. Цветом праздника был выбран голубой, поэтому все его элементы закрасили в небесный оттенок. В частности, вся семья выбрала наряды голубых цветов. Диана и ее младшая сестра Полина были одеты в одинаковые платья принцесс, а сама телеведущая -– в стильный сарафан на бретелях.

Лилия Ребрик ярко отметила 8-летие дочери Дианы Пресс-служба

К слову, в этот день дочери ведущей канала «Украина» сменили несколько образов. Утром они надели розовые платья с фатиновимы юбочками, а уже позже – голубые похожего фасона. Не обошлось на праздновании без танцев, ведь «дикая семейка» очень любит это занятие.

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Лилия с мужем каждый год устраивают для дочерей яркие празднования их Дней рождения. Телезвезда поделилась трогательным поздравлением Дианы с ее 8-летием и рассказала, чем интересуется дочка.

Лилия Ребрик ярко отметила 8-летие дочери Дианы Пресс-служба

«Смотреть на то, как ты взрослеешь – сплошная радость. Ты такая красавица, такая умница. И пусть ты не всегда хочешь учить таблицу умножения, но ты виртуозно расскажешь обо всех породах собак, о сколопендрах и тираннозаврах. Ты держишь нас с папой всегда в тонусе, ты учишь нас быть родителями. А мы с папой – самое главное, чего хотим научить тебя – это быть счастливой! Своим примером! Так бывает, это я точно знаю! Спасибо, что ты у нас есть!» – отметила ведущая программы «Ранок з Україною» Лилия Ребрик.

Ранее Лилия Ребрик очаровала нежным образом в оригинальной вышиванке.

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